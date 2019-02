Phương pháp làm đẹp khiến nhiều sao nam, nữ mê mẩn

Giáng My mới đây tự tin livestream khoe mặt mộc đồng thời bật mí với người hâm mộ bí quyết giữ tuổi xuân của mình: "Để có được vẻ trẻ trung như hiện tại, My thường xuyên ra nước ngoài thực hiện những liệu trình cao cấp, nhưng ngay sau khi biết Viện thẩm mỹ Lavender chuyển giao công nghệ Thermage FLX về Việt Nam, My đã đến thực hiện ngay. My rất ưng ý vì hiệu quả tức thì của nó, sau này khi đi chụp hình My không cần phải dùng đến phấn đánh khối nữa vì gương mặt đã thon gọn hơn hẳn".