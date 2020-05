Phóng viên 9X tút lại nhan sắc nhờ ăn Eat Clean 0 Thùy Liên khẳng định quá trình giảm cân không đơn giản là thay đổi số cân, ngoại hình mà còn là bài học về việc yêu thương, trân trọng cơ thể, sức khỏe của bản thân.

Nguyễn Thùy Liên, 29 tuổi, hiện làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại thành phố Bắc Giang, từng có thời gian nặng đến 65 kg do rối loạn nội tiết cùng thói quen sinh hoạt kém khoa học. "Thời điểm mình nặng cân nhất là năm 2017 - 65 kg vì bị rối loạn nội tiết, ăn uống thiếu khoa học lại thường xuyên ăn đêm, ăn ngọt nhiều, không chỉ tăng cân mà đây cũng là nguyên nhân gây ra mụn cùng một số vấn đề sức khỏe khác".

Thời điểm Thùy Liên nặng 65 kg.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Thùy Liên cho biết thời điểm thừa cân kèm theo nhiều căng thẳng trong cuộc sống khiến cô luôn cảm thấy bế tắc, ngột ngạt và không khỏi suy nghĩ tiêu cực. Đến khi nhận ra "You are what you eat" (tạm dịch: Bạn là những gì bạn ăn) thật sự đúng, 9X quyết tâm thay đổi, trở thành phiên bản tốt nhất, hạnh phúc nhất của bản thân.

Thùy Liên cho biết cô có cơ địa rất dễ tăng cân và từng thử nhiều cách để giảm cân bao gồm nhịn ăn, uống thuốc... "Sau những lần như thế cân nặng có giảm nhưng sớm tăng chóng mặt trở lại. Mình chọn ăn theo phương pháp Eat Clean vì thấy chế độ này không quá khắc nghiệt lại dễ điều chỉnh và xác định rõ mục tiêu về lâu về dài nên dù giảm cân chậm nhưng chắc".

Eat Clean có nguyên tắc chính là tiêu thụ thực phẩm ở dạng 'nguyên thủy' nhất có thể. Chế độ này cho phép ăn hầu hết các nhóm chất, riêng carb sẽ ưu tiên các loại tinh bột nguyên cám như gạo lứt, yến mạch, quinoa... Cách chế biến hạn chế tối đa gia vị, dầu mỡ nhằm giữ lại nhiều dinh dưỡng nhất có thể.

9X áp dụng chế độ ăn Eat Clean, cho phép ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không đòi hỏi kiêng khem quá hà khắc.

Theo đó, trong ngày Thùy Liên luôn đảm bảo nạp đủ 4 nhóm dinh dưỡng cho cơ thể bao gồm: protein (thịt bò, gà, hải sản), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc), chất béo có lợi (từ cá hồi, quả bơ, dầu lạc, dầu mè..), tinh bột (gạo lứt, khoai lang, mì, bún gạo lứt...) với tổng calo dao động từ 1.200 đến 1.400 calo/ngày.

Bữa sáng của cô thường có sữa chua ăn kèm yến mạch hoặc sinh tố trái cây có mức calo khoảng 250 - 300. Bữa trưa chủ yếu là cơm gạo lứt ăn kèm thịt gà/ thịt bò/ cá và rau xanh (400 - 450 calo). Bữa tối, Thùy Liên luôn cố gắng ăn trước 19h để giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, tránh tích mỡ. Bữa cuối ngày cô thường ăn nhiều rau xanh cùng một phần thịt có mức calo khoảng 300 - 350. Cô cũng hạn chế tối đa dầu mỡ, gia vị, đặc biệt là đường ngọt trong khẩu phần ăn hàng ngày. Thỉnh thoảng, Thùy Liên tự thưởng cho bản thân vài bữa ăn hàng để tránh tạo cảm giác quá căng thẳng, gò bó cho bản thân trong quá trình giảm cân.

Bên cạnh chế độ ăn Eat Clean, Thùy Liên cũng tích cực tập gym 4 - 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 60 - 90 phút. Trước khi tập gym khoảng 1 tiếng, cô bổ sung bữa phụ khoảng 250 calo để có đủ năng lượng vận động, thường là trứng luộc cùng khoai lang, một chút trái cây tươi.

Kiên trì với phương pháp chậm nhưng chắc đã giúp Thùy Liên lấy lại vóc dáng thon gọn cùng làn da khỏe mạnh, mịn màng.

Việc sinh hoạt điều độ và kiên trì đã giúp Thùy Liên đưa cân nặng về mức 52 kg, vóc dáng gọn gàng, săn chắc hơn. Nhờ ăn lành mạnh, tích cực uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày nên làn da cũng sạch hẳn mụn, bóng khỏe. Đặc biệt, sức khỏe của cô gái trẻ cũng có nhiều thay đổi tích cực: "Khi không kiểm soát được cân nặng, ăn uống thiếu khoa học, mình cũng thường xuyên bị mất ngủ, ăn đêm nhiều hơn và cái vòng tròn càng béo, càng stress lại càng ăn ấy cứ lặp đi lặp lại. Do đó khi giảm cân, tập luyện và điều chỉnh sinh hoạt mình nhận thấy sức khỏe cải thiện nhiều, tinh thần thoải mái, tự tin hơn. Mỗi ngày nhìn vào gương thay vì thở dài vì bụng mỡ, nọng cằm như trước kia thì mình thấy vui hơn vì dần nhìn thấy rãnh bụng, số đo các vòng đều thon gọn hơn. Nếu trước đây gặp stress mình tìm đến đồ ăn để thư giãn thì hiện tại mình đổi lại bằng tập luyện, vận động, khi vắt sức qua những bài tập, thân thể mệt nhoài nhưng bù lại tinh thần rất thoải mái, mỗi ngày nhìn bản thân trong gương và tự động viên rằng mình đang làm rất tốt cũng là cách tiếp thêm động lực cho chính mình trên con đường để khỏe, để đẹp".

Từ kinh nghiệm của bản thân, Thùy Liên cho rằng động lực, sự quyết tâm chính là yếu tố quan trọng giúp cải thiện vóc dáng thành công: "Mình nghĩ phần lớn thất bại trong việc cải thiện vóc dáng, nâng cao sức khỏe đều là do chưa có đủ quyết tâm, chưa đủ kiên trì để biến việc ăn uống lành mạnh, tích cực vận động trở thành lối sống, thói quen mỗi ngày. Bạn không thể ăn kiêng theo một chế độ nào đó cả đời, do đó hãy điều chỉnh cách ăn uống sao cho phù hợp với tính chất công việc, kiểm soát lượng calo nạp vào người mỗi ngày, dần dần những việc đó sẽ tự khắc trở thành thói quen từ lúc nào không hay".

Nữ phóng viên không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn thấy tinh thần lạc quan, yêu thương bản thân hơn rất nhiều.

Thảo Nhi