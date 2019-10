Phiên bản trị mụn kiềm dầu mới của Decumar 0 Gel trị mụn phiên bản mới Decumar New được bổ sung tinh chất lá chanh sim vừa trị mụn, thâm sẹo vừa kiểm soát tuyến bã nhờn trên da.

Mặt bóng dầu, nổi mụn trở thành nỗi ám ảnh của nhiều bạn gái mỗi khi hè tới. Việc tìm kiếm một sản phẩm trị mụn đáp ứng các tiêu chí không nhờn rít, lành tính, kết cấu phù hợp, vừa có khả năng trị mụn vừa kiềm dầu tốt không phải là điều dễ dàng.

Kiên định mục tiêu mang đến cho giới trẻ vẻ đẹp tự nhiên với sự tự tin, năng động, Decumar không ngừng nghiên cứu, cho ra đời những sản phẩm mới, giải quyết nỗi bất an về làn da bóng dầu nhiều mụn. Tiếp nối thành công của gel trị mụn Decumar, nhãn hàng tiếp tục cải tiến sản phẩm và cho ra mắt gel trị mụn Decumar New bổ sung công dụng kiểm soát dầu nhờn.

Decumar New vừa có tác dụng trị mụn vừa kiềm dầu tốt.

Với sự góp mặt của nhiều thành phần nắm giữ những nhiệm vụ riêng trong quá trình trị mụn, Decumar New mang đến tác động toàn diện cho da như kháng viêm, kháng khuẩn, hạn chế dầu nhờn, giảm thiểu tác nhân gây mụn; cung cấp độ ẩm thiết yếu đồng thời giúp da sáng khỏe, mịn màng.

Decumar New vẫn kế thừa những thành phần của gel trị mụn Decumar gồm Nano Curcumin với khả năng kháng viêm, ngừa mụn, ngăn ngừa tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa da cũng như trị tăng sắc tố, nám, sạm da. Tinh chất hành tây đỏ được ví như khắc tinh của các loại sẹo, giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn vào các tế bào đang bị tổn thương đồng thời kiểm soát tăng sinh collagen cũng được duy trì trong sản phẩm mới. Ngoài ra, vitamin E - chất chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác động có hại, ngăn ngừa lão hóa, mụn trứng cá; dịch chiết lô hội chứa 75 thành phần hoạt tính tăng cường khả năng giữ ẩm cho da, tăng hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa, ức chế P. Acnes - vi khuẩn gây nên mụn trứng cũng có mặt.

Decumar New được bổ sung tinh chất lá chanh sim giúp việc trị mụn đạt kết quả hơn.

Điểm làm nên sự khác biệt và đột phá của Decumar New là sự xuất hiện của lá chanh sim. Nhà sản xuất cho biết, chiết xuất lá chanh sim có hoạt tính chống oxy hóa gấp 8 lần so với quả việt quất, giúp kiểm soát sự tăng sinh và tích tụ bã nhờn. Lá chanh sim cũng ức chế sự biệt hóa và tích lũy lipid trong tế bào bã nhờn, phù hợp để giảm sưng nóng, mẩn đỏ, trị các thể mụn và hạn chế mụn tái phát.

Kết cấu của Decumar New vẫn là chất gel dịu mát, phù hợp với làn da đang gặp vấn đề về mụn trứng cá. Chất gel không chỉ tăng thêm khả năng thẩm thấu nhanh, không gây cảm giác nhờn dính, bóng dầu trên da mà còn đem lại cảm giác thoáng mịn, dễ chịu trên bề mặt ngay sau khi sử dụng.

Là một trong những fan cứng của Decumar, Bảo Ngọc (20 tuổi) cho biết, sau khoảng hai tuần sử dụng Decumar New, làn da của Ngọc đã giảm lượng dầu nhờn, không bị bóng loáng như trước. Bên cạnh đó, mụn viêm, thâm sẹo lặn nhanh.

Decumar New được lòng bạn trẻ vì khả năng trị mụn kiềm dầu tốt.

Bạn Cúc Hoàng cũng đồng quan điểm với Bảo Ngọc. "Sự thay đổi về bao bì thì không đáng kể nhưng chất lượng thì được cải tiến rõ rệt. Vùng trán mình thường đổ dầu nên nhiều mụn. Từ khi dùng Decumar New thấy dầu giảm hẳn so với các vùng da khác không bôi. Do kiềm dầu tốt nên việc trị mụn cũng nhanh hơn hẳn", Cúc Hoàng nói.

Decumar New là sản phẩm trị mụn kiểm soát dầu mới được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI. Đây là loại gel trị mụn kiềm dầu chứa Nano Curcumin từ nghệ vàng kết hợp tinh chất hành tây đỏ, vitamin E, lô hội và chiết xuất lá chanh sim với thành phần tự nhiên.

Gel trị mụn Decumar New kết hợp cùng gel rửa mặt Decumar Clean giúp kết quả đạt được tốt hơn.

Decumar New là phiên bản mới của Decumar, bổ sung tinh chất lá chanh sim giúp kiểm soát nhờn, giúp trị mụn viêm và thâm sẹo tốt hơn. Các sản phẩm Decumar được bán trên toàn quốc. Xem điểm bán gần nhất tại đây hoặc đặt mua online tại đây. Tổng đài dược sĩ tư vấn: 1800 8179 (miễn cước)

(Nguồn: Decumar)