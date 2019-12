Nước hoa Jillian ra mắt tại Việt Nam 0 Jillian là sản phẩm đúc kết từ những trải nghiệm trong hành trình tìm kiếm mùi hương và chinh phục thị trường châu Á của David Chieze, Mark Buxton.

Hai nhà sáng chế mùi hương nổi tiếng thế giới Mark Buxton và David Chieze vừa tới TP HCM để tham dự sự kiện ra mắt Jillian.

David Chieze là nhà sáng chế nước hoa nổi tiếng người Pháp. Sự nghiệp của David Chieze bắt đầu khởi sắc khi anh được chọn làm cố vấn mùi hương tại LArtisan Parfumeur - một nhà hương danh giá ở Thủ đô Paris. Trong khi dó, Mark Buxton lại là người đàn ông có thể phân biệt mùi của 600 chai nước hoa không dán nhãn mác trong một chương trình truyền hình của Đức. Ông cũng tham gia điều chế nhiều mùi hương cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Givenchy, Versace, Paco Rabanne, Lagerfeld, Burberrys, Cartier, Chopard...

Mark Buxton (bên trái) và David Chieze dành nhiều công sức và tâm huyết để cùng các cộng sự cho ra đời Jillian.

Trong buổi giao lưu, Mark Buxton và David Chieze tiết lộ đã cùng nhóm nghiên cứu nước hoa đến từ Pháp, Anh, Italy, Thuỵ Sỹ, Áo... mất hàng nghìn giờ nghiên cứu, sáng tạo trong phòng thí nghiệm tại Paris và Zurich để cho ra đời Jillian. Không chỉ sử dụng các nguyên liệu tốt từ Luzi (Thuỵ Sỹ), Mark Buxton và cộng sự còn bày tỏ sự thích thú khi Jillian được phát triển độc lập, đề cao chất lượng mùi hương, mẫu mã và đặc biệt là tôn trọng cảm hứng, câu chuyện về sự sáng tạo của chính các nhà làm hương.

Chia sẻ về hành trình phiêu lưu, chinh phục thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, Mark Buxton cho biết sau khi nghiên cứu, ông thấy đây là một thị trường có nhu cầu đa dạng, phong phú về nước hoa, đặc biệt là những dòng sản phẩm cao cấp và mang mùi hương độc đáo. Mark Buxton tiết lộ, những tìm hiểu và trải nghiệm thực tế giúp ông đã nhận ra gu nước hoa ở châu Á và khu vực châu Âu hoàn toàn khác nhau.

Mark Buxton cho biết gu nước hoa ở châu Á và châu Âu rất khác nhau.

"Nếu người châu Âu ưa chuộng những mùi hương mạnh mẽ thì người châu Á lại yêu thích sự nhẹ nhàng, ngọt ngào", vị này chia sẻ. Trong quá trình tìm kiếm nguyên liệu, có nhiều các mùi hương đậm chất châu Á, ít thấy ở châu Âu đã kích thích ông sáng tạo và cho ra đời những sản phẩm độc đáo.

Với David Chieze, châu Á là thị trường tiềm năng, mở ra nhiều thách thức cũng như cơ hội cho các nhà sáng chế. Ông cho rằng, những mùi hương đầu tiên của Jillian chỉ là bước khởi động để kích thích sự khám phá và sáng tạo của chính mình.

Trong lần đầu tiên ra mắt, Jillian giới thiệu 5 mùi hương là: Drop Of Love, Hotting Up Sweetly, Just A Desire, Fall In Lust và Dark Fiction. Mỗi mùi hương sẽ có một công thức, câu chuyện cảm hứng riêng.

David Chieze và Mark Buxton khẳng định những sản phẩm đầu tiên của Jillian là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục, khám phá thị trường mùi hương châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

