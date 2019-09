Nữ Việt kiều thoát mũi biến dạng sau 10 năm 0 Chị Nguyễn Thị Tuyết (Việt kiều Hà Lan) đến gặp bác sĩ trong tình trạng mũi biến dạng khi nâng bằng vật liệu lạ từ 10 năm trước.

"Cũng như bao người phụ nữ khác, tôi ao ước mình xinh đẹp hơn nên quyết định nâng mũi", chị Tuyết (45 tuổi) nói. Tuy nhiên, sau lần đầu nâng mũi Hàn Quốc tại một thẩm mỹ viện không tên tuổi, mũi của chị biến dạng, suốt nhiều năm mũi bóng đỏ nặng, sóng lộ và vách ngăn bị lệch hẳn sang một bên.

Chiếc mũi gặp di chứng sau nâng mũi khiến chị Tuyết khó chịu nhiều năm.

"Một thập kỷ trước, tôi nâng mũi tại một thẩm mỹ viện ở TP HCM. Khi ấy, kỹ thuật và vật liệu đều cũ nên phẫu thuật không đẹp như ý, nhưng cũng đành chấp nhận. Lâu dần, mũi bắt đầu lộ biến chứng. Tôi rất lo lắng", chị Tuyết cho biết. Nhiều đêm chị trằn trọc không ngủ được vì ám ảnh câu nói "đã tốn tiền thẩm mỹ mà vẫn không đẹp". Chị tự trách bản thân không chọn địa chỉ thẩm mỹ uy tín nên mới "tiền mất, tật mang".

10 sau trở lại Việt Nam, chị Tuyết được người bạn dẫn đến Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc để sửa lại mũi hỏng. Tại đây, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung trực tiếp thăm khám và nhận định đây là trường hợp mũi biến chứng nặng do nâng bằng kỹ thuật cũ. Nếu không khắc phục kịp thời sẽ gây hậu quả lớn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung dành nhiều tâm huyết giúp chị Tuyết sửa lại mũi.

"Chị Tuyết có cơ địa da mũi mỏng, nhưng bác sĩ trước đây lại sử dụng sụn nhân tạo mà không có bất kỳ vật liệu hỗ trợ nào, dẫn đến mũi bóng đỏ, lộ sóng, vẹo vách ngăn, đầu mũi co rút và biến dạng. Do đó, chúng tôi quyết định tái phẫu thuật bằng phương pháp nâng mũi S line Plus", bác sĩ nói.

Tái phẫu thuật mũi bằng phương pháp S line Plus giúp chị Tuyết khắc phục biến chứng mũi.

Suốt hơn hai giờ thực hiện, các bác sĩ đã lấy toàn bộ sụn nhân tạo cũ gây biến chứng trong khoang mũi, đồng thời tạo hình vách ngăn và ứng dụng màng PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) để khắc phục tình trạng bóng đỏ mũi do da mũi mỏng, tăng khả năng lành thương nhanh nhiều lần. Sau 7 ngày, dáng mũi của nữ Việt kiều cải thiện thấy rõ, dáng mũi với độ cao vừa phải, phù hợp với khuôn mặt và không còn biến chứng như trước.

Chị Tuyết cho biết, nhiều người khen chị trẻ hơn so với tuổi 45 nhờ dáng mũi mới.

Theo bác sĩ Tú Dung, trường hợp của chị Tuyết là lời cảnh tỉnh cho những tín đồ làm đẹp, nhắc nhở họ cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng phương pháp và địa chỉ uy tín để thực hiện. "Phụ nữ hiện đại, không ngại làm đẹp nhưng phải thông minh và an toàn", bác sĩ nói thêm.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)