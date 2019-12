Nữ Việt kiều hỏng mũi sau bốn lần thẩm mỹ 0 Bốn lần nâng mũi ở các cơ sở tại Việt Nam và Thái Lan, chị Nguyễn Ngọc Yến gặp loạt biến chứng như sẹo co kéo, co rút vùng đầu mũi, lỗ mũi thu hẹp...

Vấn đề làm đẹp bằng dao kéo không còn xa lạ với phụ nữ thời hiện đại. Nhiều chị em dần có cái nhìn thoáng hơn về phẫu thuật thẩm mỹ tuy nhiên, phần lớn đều e dè vì sợ biến chứng. Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Huy của Viện thẩm mỹ Saigon Venus, những trường hợp biến chứng chủ yếu do tay nghề bác sĩ, chọn cơ sở không đảm bảo...

Chị Nguyễn Ngọc Yến - Việt kiều tại Australia cũng là một trong những nạn nhân của thẩm mỹ hỏng mà bác sĩ Nguyễn Tiến Huy giúp đỡ gần đây. Chị Yến tìm đến bác sĩ Huy trong tình trạng mũi có sẹo co kéo, co rút vùng đầu mũi, lỗ mũi bị thu hẹp, gương mặt cứng đờ. Nguyên nhân là do trải qua bốn lần phẫu thuật mũi nhưng đều thất bại. Không chỉ ảnh hưởng tới vẻ ngoài, biến chứng thẩm mỹ còn khiến đời sống, tinh thần của chị Yến tụt dốc.

Tình trạng mũi của chị Yến khi đến gặp bác sĩ Nguyễn Tiến Huy.

"Trải qua bốn lần thẩm mỹ mũi hỏng, tôi suy sụp vì không thể khôi phục lại hình dáng chiếc mũi như xưa. Tìm hiểu nhiều thẩm mỹ viện trong và ngoài nước để khắc phục hậu quả nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm", chị Yến tâm sự.

Trải lòng với bạn bè, chị được giới thiệu tới bác sĩ Nguyễn Tiến Huy - Thẩm mỹ viện Saigon Venus. Thoạt đầu, chị Yến còn hoang mang, lo lắng nhưng không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng thêm vì chiếc mũi hỏng, chị quyết tâm thử lần cuối.

Thăm khám trực tiếp cho chị Ngọc Yến, bác sĩ Huy đánh giá đây là một ca rất phức tạp. Mũi bị sẹo co kéo, co rút vùng đầu mũi, lỗ mũi bị thu hẹp mất cân đối, vách ngăn bị vẹo nghiêm trọng, làm đơ toàn bộ gương mặt. Đồng thời, do trải qua 4 lần phẫu thuật nên toàn bộ cấu trúc mũi đã bị hỏng, gây khó khăn lớn trong việc xử lý, khắc phục lại tình trạng ban đầu.

Bác sĩ Huy trực tiếp thăm khám, tư vấn cho chị Nguyễn Ngọc Yến.

Với trường hợp này, bác sĩ chỉ định sử dụng sụn sườn để tái cấu trúc lại toàn bộ chiếc mũi, kéo dài phần đầu mũi, hạ thấp gốc mũi, tinh chỉnh nền mũi, đồng thời xử lý những vạt da bị thiếu máu, phần mất cân đối, không đồng đều. Bác sĩ sẽ thiết kế lại tỷ lệ mũi hài hoà với cấu trúc gương mặt cho chị Yến.

Bác sĩ Huy cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu trong ca phẫu thuật này vẫn là sự an toàn, xử lý các biến chứng nguy hiểm, gia cố lại dáng mũi mới. Theo đó, chị Yến được gây mê để lấy phần sụn sườn số 7.

"Kỹ thuật lấy sụn sườn để sửa mũi hỏng là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, biết được khách hàng còn sụn sườn hay không, vị trí nào là phù hợp. Đồng thời, sụn sườn theo thời gian sẽ bị cơ thể hấp thụ đi một phần nhỏ, vì vậy, bác sĩ phải biết lấy bao nhiêu là phù hợp để dáng mũi không bị thay đổi nhiều sau một thời gian", bác sĩ Huy nhấn mạnh.

Hình ảnh sau 10 ngày sửa mũi hỏng của chị Yến.

"Sau 10 ngày phẫu thuật nâng mũi sụn sườn giải cứu chiếc mũi hỏng, trải qua sự hồi hộp, lo lắng, chờ đợi, giây phút tháo nẹp mũi và nhìn thấy diện mạo mới khiến tôi bất ngờ hơn kỳ vọng", chị Yến chia sẻ.

Chị Yến chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thẩm mỹ hỏng tìm tới Saigon Venus. Các bác sĩ của Saigon Venus cũng nhắn nhủ khách hàng hãy có những lựa chọn thông thái trong làm đẹp, ưu tiên các cơ sở uy tín, được cấp phép từ Bộ Y tế, xem xét kinh nghiệm của bác sĩ trước khi đưa ra quyết định.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Saigon Venus)