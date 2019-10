NSND Lệ Thủy làm đại sứ The Legend Of Soo

Ca sĩ Dương Đình Trí vừa thông báo lấn sân làm đẹp với việc tổ chức sự kiện giới thiệu các dòng sản phẩm thuần Hàn Quốc của thương hiệu The Legend Of Soo. Anh đảm nhận vai trò giám đốc thương hiệu, tiết lộ có hơn một năm làm việc với đối tác tại Hàn để mang những sản phẩm chất lượng về Việt Nam. The Legend Of Soo (Huyền thoại của nước) lấy cảm hứng từ chính tên nghệ sĩ Lệ Thủy - mẹ của CEO. "Soo" trong tiếng Hàn Quốc nghĩa là nước. Những đối tác trở thành nhà phân phối của sản phẩm chỉ có một cấp duy nhất. Theo Dương Đình Trí, đây là cách để sản phẩm đến tay người tiêu dùng với mức giá thấp nhất nhờ không qua bất cứ cấp bậc đại lý nào.