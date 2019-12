Những lưu ý khi chọn son khóa màu, lâu trôi

Son môi từ lâu đã trở thành một phần quan trọng với nhiều chị em. Một màu son đẹp, hợp phong cách, cá tính sẽ giúp khuôn mặt thêm tươi tắn, quyến rũ. Chị em sẽ thêm phần tự tin khi sở hữu một thỏi son giúp tôn cá tính và khí chất cá nhân của mỗi người.

Son lì thường là lựa chọn của phái đẹp mỗi khi muốn thể hiện phong cách quyến rũ, cá tính và thời thượng.

Phái đẹp thường quan tâm đến độ lì và màu sắc lên môi chuẩn khi tham khảo, lựa chọn son. Những thỏi son bền màu, lâu trôi là trợ thủ đắc lực cho những cô nàng bận rộn, ít có thời gian trang điểm. Chỉ cần thoa một lớp son lì nhẹ, bạn đã trở nên tươi tắn hơn, tự tin cả ngày dài.

Những thỏi son khóa màu được săn đón nhiều đều sở hữu những đặc điểm như lên màu chuẩn, không bị lem, bám lâu, độ ẩm vừa phải giúp môi luôn căng mọng và mềm mại. Các thương hiệu son môi đều nghiên cứu, cải tiến và ra mắt những mẫu son có độ bám cao cùng bảng màu thời thượng, đáp ứng như cầu làm đẹp của các chị em.

Khóa màu nhưng phải đạt chuẩn an toàn cho sức khỏe

Những cô nàng mê mẩn son có độ bám màu lâu nên cẩn trọng bởi chúng thường đi cùng với những tác động không mấy tích cực. Các bác sĩ da liễu cho biết một số màu son môi rực rỡ, lâu phai thường có những thành phần hóa học giúp son bám và ngấm màu lâu trên da môi. Các loại son giá rẻ, giả, kém chất lượng thường được các chuyên gia chỉ định có chứa thành phần không tốt cho môi và sức khỏe.

Nhiều chị em vì yêu thích son lì mà quên mất rằng để bền màu và lên màu chuẩn, thành phần son dễ chứa các chất gây hại cho sức khỏe.

Thành phần son có khả năng chứa một lượng chì nhất định để giữ màu bám lâu. Chất này có thể gây tổn hại cho sức khỏe của chị em bởi son sử dụng trực tiếp trên da môi, mở đường cho các chất gây hại dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Son đạt chuẩn khóa màu, lâu trôi cần đạt thêm các tiêu chí an toàn và lành tính đối với sức khỏe. Đây là lời khuyên các chuyên gia dành cho tín đồ yêu thích son môi.

Hiện nay, nhiều thương hiệu đã dần có cải tiến mới trong việc tạo ra những thỏi son có thành phần an toàn, lành tính với cơ thể nhưng vẫn đảm bảo được độ lì, lên màu đẹp. Những thỏi son được đánh giá là an toàn cho sức khỏe cần đảm bảo được tiêu chí ít chì. Lượng chì trong thành phần son nên được hạn chế, nằm trong chuẩn FDA cho phép, tối thiểu các lượng màu hóa học, màu công nghiệp, chú trọng hơn đến các thành phần thiên nhiên, an toàn với cơ thể, nuôi dưỡng được làn môi.

YumeiSakura là dòng son mới ra mắt tại Việt Nam, được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia Nhật Bản. Thừa hưởng những triết lý làm đẹp đến từ Nhật Bản, luôn coi trọng yếu tố lành tính, an toàn cho cơ thể, son YumeiSakura được phát triển dựa trên các chiết xuất từ thiên nhiên. Sản phẩm an toàn cho cơ thể. "Lượng chì, các thành phần hóa học được hạn chế và nằm trong tiêu chuẩn cho phép của FDA", đại diện thương hiệu khẳng định.

Bảng màu son YumeiSakura gồm 10 tông màu thời thượng.

Phân phối hai dòng son là Collagen Bossting và Matte Revolution, YumeiSakura hướng đến phụ nữ muốn sở hữu những thỏi son dưỡng môi và lên màu chuẩn, lâu trôi. Sắp bán tại thị trường Việt Nam, YumeiSakura kỳ vọng sẽ là thỏi son được đông đảo chị em đón nhận, là sản phẩm an toàn cho sức khỏe, sắc đẹp của phái đẹp Việt.

Bảo Trân