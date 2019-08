Những kiểu hóa trang cầu kỳ của sao Việt

Cuộc thi dành Makeup Transformation - Tôi sáng tạo diễn ra từ ngày 26/8 đến 21/9 là một trong chuỗi sự kiện của triễn lãm làm đẹp Ngoisao Beauty Expo 2019 do báo Ngoisao tổ chức. Với chủ đề với chủ đề Busrt Into The Color. Theo đó, người tham dự sẽ sáng tạo, sử dụng sắc màu thể hiện nét đẹp của các nền văn hoá trên thế giới trong tác phẩm của mình. Giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 50 triệu đồng tiền mặt; giải nhì là 40 triệu đồng còn giải ba 30 triệu đồng. Top 3 đều nhận được bộ makeup chuyên nghiệp đến từ mỹ phẩm Loreal, bộ máy chăm sóc làm đẹp LG Care. Ban tổ chức cũng trao Top 10 Khoá học trang điểm chuyên nghiệm từ Pro Academy. Tổng giải thưởng của cuộc thi trị giá tới 500 triệu đồng gồm tiền mặt, chứng nhận, cơ hội cộng tác với báo Ngoisao.net trong các bộ ảnh Thời trang, Làm đẹp. Tìm hiểu thể lệ bình chọn tại đây