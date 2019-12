Những khoảnh khắc của hội thảo 'An toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ'

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Hữu Tùng, Phó khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam phân tích kỹ lưỡng vấn đề đảm bảo an toàn khi mổ. Ông phân loại sự cố y khoa liên quan đến phẫu thuật theo 4 mức độ: Chưa có tổn thương, tổn thương nhẹ, tổn thương trung bình, tổn thương nặng. Theo bác sĩ, có 12 nguyên nhân chính dẫn đến các sai sót, sự cố y khoa liên quan phẫu thuật gồm những lỗi đến từ con người cá nhân, nhóm phẫu thuật, trang thiết bị, hay bản thân người bệnh. Việc tuân thủ các quy định kiểm soát an toàn của WHO trong và sau phẫu thuật có thể hạn chế tối đa các sự cố.