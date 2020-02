Những gợi ý quà tặng làm đẹp cho bạn gái

Think Nature nổi bật với dòng sản phẩm chăm sóc da và tóc không sử dụng hương thơm nhân tạo mà chiết xuất từ tinh dầu thiên nhiên, tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng. Những mùi hương nổi bật trong sản phẩm của Think Nature là tinh dầu hoa hồng damask, tinh dầu chanh tây, quýt bưởi, hoa ylang-ylang, hoa oải hương, lá bạch đàn, hoa bách xù, hoa cúc... Nhà sản xuất cho biết, dòng sản phẩm này có chiết xuất từ hoa và thảo mộc, mỗi sản phẩm ưu tiên một mùi hương phù hợp với sở thích của người dùng. Dòng sản phẩm của Think Nature cũng được nhiều phụ nữ mang thai đón nhận. Mới đây, chiến dịch "Cùng Think Nature hướng về thiên nhiên cho thai kỳ khoẻ mạnh" thu hút 10.000 phụ nữ mang thai ký tên đồng hành. Chiến dịch nhằm nâng cao ý thức của phụ nữ mang thai về việc chăm sóc sức khoẻ trong suốt thai kỳ, tránh tiếp xúc với hoá chất và các sản phẩm từ hoá chất ít nhất trong 3 tháng đầu. Chiến dịch nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mẹ bỉm sữa, đồng thời tạo nên lối sống hướng về thiên nhiên.