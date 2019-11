Nhiều người mong mũi đẹp như 'nam sinh ôm mèo' 0 Ảnh cúi xuống ôm mèo tôn góc mũi thẳng, hàng mi cong của nam sinh gốc Đà Lạt nhận nhiều lời khen, đa số muốn có diện mạo như anh.

Hồi tháng 9, hình ảnh Minh Phúc - nam sinh lớp 12 - ôm mèo dự khai giảng được chia sẻ trên các Fanpage, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Hầu hết đều khen Phúc điển trai và ngưỡng mộ góc nghiêng nổi bật của anh. Có ý kiến còn cho rằng, gương mặt không cần quá hoàn hảo, chỉ cần góc nghiêng đẹp là đủ

"Sống mũi của bạn ấy thẳng quá", "Đẹp trai lắm,", "Nhìn lông mi là biết ngay mắt đẹp"... là những lời khen dành cho góc nghiêng của chàng "hotboy ôm mèo".

Các bác sĩ tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu cho biết, sau loạt ảnh "góc nghiêng điển trai" của nam sinh ôm mèo lan tỏa mạng xã hội, nhiều người trẻ tìm đến họ để yêu cầu thẩm mỹ dáng mũi như anh dù thực tế Phúc chưa từng thẩm mỹ.

Các chuyên gia nhận định, mũi là bộ phận quan trọng, tạo điểm nhấn và giúp gương mặt có đường nét hơn. Lý do mũi là trung tâm của khuôn mặt và vùng điểm vàng (1/3 giữa của gương mặt). Chỉ cần sở hữu chiếc mũi đẹp, diện mạo sẽ ấn tượng hơn. Ngoài ra, yếu tố khiến người châu Á lúc nào cũng thích những góc nghiêng đẹp là vì vùng mũi của họ có nhiều vấn đề, không thấp tẹt thì sống mũi ngắn hoặc đầu mũi to, cánh mũi bè sang hai bên... Do đó, vài năm gần đây, thẩm mỹ mũi luôn là dịch vụ được ưa chuộng.

Người mẫu Nhân Hậu với sống mũi thẳng sau thực hiện nâng mũi rồng G-Dragon tại Á Âu.

Người mẫu Nhân Hậu cho rằng nâng mũi không chỉ nâng tầm ngoại hình mà còn giúp công việc của anh khởi sắc. "Lúc trước mình buồn lòng vì chiếc mũi thấp nhưng là đàn ông, rất ngại đến những nơi thẩm mỹ. Tình cờ được bạn giới thiệu dịch vụ nâng mũi rồng G-Dragon chỉ dành riêng cho nam giới, mình quyết thực hiện. Đến nay gần một năm, mình vẫn hài lòng với kết quả. Từ khi có chiếc mũi hợp khuôn mặt, công việc của mình cũng thuận lợi hơn, nhiều hợp đồng và nhiều lời mời làm mẫu ảnh hơn".

Huy Lâm tự tin với mọi góc chụp sau khi nâng mũi rồng G-Dragon.

Người mẫu Huy Lâm, cho biết thêm: "Mũi đẹp giúp mình tự tin với mọi góc chụp, mọi concept mà stylist đưa ra. Mình nghĩ mũi đẹp thật sự làm tăng thần thái".

Nâng mũi rồng G-Dragon là dịch vụ nâng mũi dành riêng cho nam giới, khác với mũi S-line của nữ vì dáng mũi rồng mạnh mẽ, nam tính hơn với sống mũi dày, thẳng cùng gốc mũi cao. Giải pháp này đòi hỏi bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng tay nghề xử lý khéo léo.

Mũi rồng G-Dragon có cấu trúc và tỷ lệ khác so với mũi S-line của nữ.

Ngoài ra, một đôi mắt đẹp cũng mang lại sức hút cho gương mặt, tạo ấn tượng tốt với người đối diện. Thông thường, đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng tôn lên nét khả ái, sắc sảo. Nếu có thêm bờ mi dài và cong có thể thu hút mọi ánh nhìn. Vì thế, khi không hài lòng hoặc tự ti về góc nghiêng và khiếm khuyến ở mắt, mũi, rất nhiều người chọn hai bộ phận này để thẩm mỹ.

