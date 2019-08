Nhà tạo mẫu tóc từ học viện M&P Anh quốc trình diễn BST tại Việt Nam

Tham gia show diễn Goldwell Color Zoom Hair tại Việt Nam lần này, nhóm M&P mang đến bộ sưu tập Forgotten Circus, lấy ý tưởng từ những gánh xiếc bị lãng quên, đem đến cho người xem cảm giác ma mị. M&P là học viện thời trang tóc đến từ London nổi tiếng thế giới với triết lý đào tạo "Not just how to cut hair but why - Không đơn thuần cắt tóc như thế nào mà còn cần hiểu tại sao lại cắt như vậy". Từ năm 2019, M&P và Goldwell Việt nam ký hợp đồng đối tác chiến lược để mang các chương trình đào tạo thời trang tóc xuất sắc của M&P đến với các khách hàng của Goldwell tại Việt Nam.