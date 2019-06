Nhã Phương tiết lộ cách duy trì vẻ xuân sắc không chạm dao kéo

Ngoài chăm sóc da, Nhã Phương còn chú trọng việc hoàn thiện vóc dáng. Do tính chất công việc nên chế độ ăn của Nhã Phương khá thất thường. Đôi khi việc tăng cân, thừa mỡ do không thường xuyên tập thể dục là điều khó tránh khỏi. Vì thế, Nhã Phương lựa chọn công nghệ giảm mỡ toàn thân không xâm lấn Coolsculpting để lấy lại thân hình thon gọn do thiếu thời gian tập luyện thể thao.