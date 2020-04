Mỹ phẩm Hàn Quốc cho chị em

Nước cân bằng ẩm Moonshot All in One Moisturizer 110ml trắng giảm 35% còn 489.000 đồng (giá gốc 749.000 đồng) chứa thành phần Black Power Complex phát triển tông màu để làm sáng da, trong khi chiết xuất Centella Asiatica giúp làm dịu và tái tạo da.