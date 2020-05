Miu Lê 'tập như điên' vì sức khỏe khi về già

Miu Lê cũng lên án việc body shaming bởi chính cô cũng từng là "nạn nhân" của những lời nói vô tâm: "Miu tập như điên không phải vì thấy ai chê Miu xấu, chê bé con, chê đô, chê mặt bư, chê đùi to... Tuy Miu biết là người chê không ít, Miu có buồn thôi chứ đó không phải là lý do để có cuộc sống healthy như bây giờ! Miu tập luyện và ăn kiêng chỉ duy nhất mục đích muốn tốt cho bản thân, có sức khoẻ thật tốt, hạn chế bệnh tật khi sau này lớn tuổi. Còn chuyện mập, ốm, to con, nhỏ con... là quyết định của mỗi con người. Họ đẹp theo cách riêng của họ, hạnh phúc với bản thân họ là được. Miu biết có nhiều người ý kiến về vóc dáng của Miu hiện tại, ví dụ như tập đô vậy, trả Miu mi nhon ngày xưa lại đây (tuy ngày xưa mình chưa từng mi nhon luôn) nhưng Miu rất hạnh phúc với những gì mình đang lựa chọn".