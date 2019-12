Mẹo dưỡng da đẹp đón Tết 0 Ngoài các bước tẩy trang, rửa mặt, dùng serum, kem dưỡng mỗi ngày, phái đẹp nên đắp mặt nạ để bổ sung dưỡng chất cho da.

Các cô nàng luôn ý thức rằng da cần được tẩy trang và làm sạch mỗi ngày, nhất là sau khi trang điểm. Tuy nhiên, chỉ tẩy trang thôi chưa đủ. Làn da cũng cần được bổ sung nhiều tinh chất để duy trì sự mịn màng, căng bóng .

Hot girl An Japan - thành viên "bộ ba sát thủ" một thời của Hà thành là người "cuồng" làm đẹp. Cô nàng cho biết, do thích chụp ảnh, từ selfie đến chụp set up, nên lúc nào cũng phải chăm bẵm làn da để rạng rỡ trong mọi khung hình. Điều đó giúp hot girls sở hữu làn da căng mịn, bắt sáng, không phải trang điểm nhiều khi ra ngoài.

Làn da mịn bóng của An Japan là kết quả của việc chăm chỉ dưỡng da mỗi tối.

Mỗi ngày đi làm về, An Japan đều dành ít nhất một tiếng để dưỡng da với đủ các bước gồm tẩy trang, rửa mặt, đắp serum và cuối cùng là kem dưỡng. Ngoài ra vào cuối tuần, khi có nhiều thời gian hơn, cô nàng sẽ dùng mặt nạ sinh học để giúp da phục hồi và căng mịn.

An cho biết, vì sở hữu làn da lành tính, dễ chiều nên các loại mặt nạ đều hợp với cô tuy nhiên, nàng hot girl lại ưu tiên mặt nạ sinh học vì độ thẩm thấu, mát lạnh và chiết xuất từ những dưỡng chất thiên nhiên. "Sau một lần tò mò thử món ăn mới cho da, tôi chuyển sang dùng luôn vì quá thích. Cảm giác mặt nạ ôm sát vào làn da, giúp da hấp thu đầy đủ dưỡng chất", hot girl chia sẻ.

Cô nàng cũng cho biết, mặt nạ tế bào sinh học đang là một trong những trào lưu làm đẹp, được nhiều beauty blogger yêu thích vì khả năng thẩm thấu sâu vào da. Nhờ đó, da được chăm sóc từ sâu bên trong và có những thay đổi tích cực sau thời gian dài sử dụng.

An Nhiên