Mê gắn móng giả, chị em tránh bất cẩn kẻo phải chịu đau như Billie Eilish 0 Phần móng giả của giọng ca trẻ Billie Eilish bị bật, kéo theo lớp sừng của móng thật bị phá vỡ, gây tổn thương móng nghiêm trọng.

Mới 17 tuổi nhưng Billie Eilish đã là chủ nhân của hàng loạt bản hit như Ocean Eyes, Bad Guy, Wish you were gay... Âm nhạc lẫn phong cách thời trang của ngôi sao thế hệ 10X đều mang hơi hướng phóng khoáng, có phần nổi loạn.

Billie Eilish được đánh giá là thế hệ ca sĩ mới đầy triển vọng của làng nhạc US - UK.

Xây dựng hình tượng cá tính nên hiếm khi khán giả thấy Billie diện những bộ váy áo bánh bèo, cô nàng chủ yếu chọn trang phục rộng mang đậm chất đường phố và mê mẩn mốt gắn móng tay giả, nhọn hoắt cùng màu sơn nổi bật. Tuy nhiên, kiểu làm đẹp này cũng gây ra không ít phiền toái cho nữ ca sĩ người Mỹ.

Gần đây nhất, Billie chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh móng tay bị chảy máu cùng caption: "Thực sự là quá đủ cho bộ móng này rồi".

Phần móng giả bị bật, kéo theo lớp sừng của móng thật bị phá vỡ.

Móng tay dài lại được dũa phần đầu sắc, nhọn rất dễ vướng, móc vào quần áo, đồ vật xung quanh khi di chuyển. Nếu lực tác động mạnh có thể làm bật móng, không chỉ làm hỏng bộ nails được chăm chút kỹ lưỡng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần móng tay thật. Điển hình là lớp sừng trên móng bị phá vỡ, dẫn đến gãy, nứt móng như trường hợp của Billie.

Ngoài ra, nếu phần móng tay thật quá ngắn, móng giả cũng không có đủ chỗ để gắn kết, dễ dẫn đến trường hợp bong, bật móng chỉ với va chạm nhẹ.

Theo kinh nghiệm nhiều năm làm nails, chuyên gia Rita Pinto - chủ chuỗi salon tại New York và Miami cho biết: "Cách thích hợp nhất để tháo móng giả là sử dụng acetone. Nếu bạn không thể ra tiệm, tôi khuyên bạn nên đổ đầy acetone ra một chiếc bát và ngâm móng tay vào đó khoảng 20 phút. Sau đó dùng que gỗ nhẹ nhàng tháo bỏ phần móng giả".

Rihanna cũng là tín đồ của kiểu móng tay dài, nhọn hoắt.

Trường hợp bạn bị gãy, bật móng như Billie, tốt nhất hãy cho móng thời gian 'nghỉ ngơi', tránh mài dũa, tiếp xúc với hóa chất ngoại trừ các loại thuốc đặc trị theo chỉ định từ chuyên gia.

Duk Sun (Theo People)