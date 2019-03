MC Huyền Ny tiết lộ 5 thói quen giúp trẻ hóa làn da

Trải qua hai lần sinh nở nhưng MC Huyền Ny vẫn giữ được hình thể khiến nhiều chị em phải ao ước. Không dừng lại với vai trò MC, bà mẹ nổi tiếng còn là tiến sỹ Dược tốt nghiệp tại Mỹ đồng thời là nhà sáng lập và tổng giám đốc của công ty The New You - chuyên tư vấn, hướng dẫn về sức khỏe, làm đẹp. Mới đây, cô còn chia sẻ 5 thói quen được áp dụng hàng ngày nhằm đẩy lùi quá trình lão hóa.

Sau hai lần sinh nở, Huyền Ny vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, diện mạo trẻ trung.

Uống nước chanh ấm mỗi sáng

Khởi đầu ngày mới với một cốc nước chanh ấm có tác dụng kích thích tiêu hóa, đào thải độc tố, cặn bã tích tụ trong cơ thể ra bên ngoài. Ngoài ra, các loại vitamin, dưỡng chất có trong chanh còn đem lại hiệu quả trong việc kiểm soát huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch, giúp hơi thở thơm tho...

Bên cạnh việc uống nước chanh mỗi sáng, Huyền Ny cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc detox định kỳ nhằm thanh lọc, làm sạch cơ thể.

Đắp mặt nạ dưa leo mỗi tối

"Loại mặt nạ này đơn giản, tiết kiệm nhưng vô cùng hiệu quả trong việc làm sáng da tự nhiên và dưỡng ẩm cho da. Sau khi tẩy trang và rửa mặt thật sạch, các bạn có thể đắp trực tiếp các lát dưa leo lên mặt để thư giãn da sau một ngày dài trang điểm và tiếp xúc với nhiều bụi bẩn", Huyền Ny chia sẻ.

Huyền Ny thường bắt đầu ngời mới với một cốc nước chanh ấm, giúp làm sạch cơ thể.

Massage mắt thường xuyên

Vùng da mắt vốn nhạy cảm và là nơi thể hiện rõ nhất dấu hiệu của tuổi tác, vì vậy, Huyền Ny luôn chú trọng massage mắt hàng ngày nhằm cải thiện độ đàn hồi cho da, tránh hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

Xông lạnh 1 - 2 lần mỗi tuần

Sau khi làm sạch da, Huyền Ny thường xông mặt với nước đá lạnh khoảng 30 giây. Cách này giúp se nhỏ lỗ chân lông, cải thiện độ săn chắc cho làn da. Ngoài ra, xông lạnh cũng có thể áp dụng khi mặt, mắt bị sưng húp do thiếu ngủ.

Chăm chỉ vận động cũng góp phần không nhỏ giúp làn da khỏe mạnh, săn chắc.

Chăm vận động, chơi thể thao

Khi vận động, tuần hoàn máu cũng được tăng cường, từ đó giúp làn da thêm hồng hào, săn chắc. "Khi tập thể dục, làn da cũng thải được một số chất cặn bã theo tuyến mồ hôi giúp góp phần điều trị mụn trứng cá", bà mẹ nổi tiếng nhấn mạnh.

