Loạt sao Việt đồng cảm với nỗi sợ già của phụ nữ ngày Tết 0 Giáng My, Dương Cẩm Lynh, Hoa hậu Mỹ Linh... khuyên phụ nữ không nên lo lắng vì hiện có nhiều công nghệ trẻ hóa, có thể kéo dài thanh xuân.

Bắt nguồn từ đoạn phim ngắn 4 phút với chủ đề "Phụ nữ sợ nhất điều gì dịp Tết", nhiều nỗi ám ảnh quen thuộc của phái đẹp được liệt kê gồm: mua sắm nhu yếu phẩm, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chu toàn hai bên nội ngoại... Bên cạnh đó, đoạn phim đưa ra góc nhìn mới khi khẳng định những vất vả kia không quá đáng sợ, bởi tất cả phụ nữ đều cố gắng để Tết được tươm tất hơn.

Video đặt ra câu hỏi: vậy điều gì mới đáng sợ nhất với phụ nữ mỗi khi Tết về? Đó là nỗi sợ già, sợ thanh xuân trôi qua theo số tuổi. Nỗi vất vả hữu hình vẫn có thể giải quyết được, duy chỉ thứ vô hình là thời gian thì phụ nữ khó có thể chiến thắng. Từ đó, phim truyền tải thông điệp "Tết hết sợ già", cổ vũ phái đẹp yêu thương bản thân, chăm sóc nhan sắc nhiều hơn để không tiếc nuối thanh xuân và Tết không còn là nỗi sợ.

Thông điệp tích cực của video nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự đồng tình của đông đảo chị em. Trong đó, nhiều sao Việt bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân về nỗi sợ già của phụ nữ ngày Tết.

Được mệnh danh là "người đẹp không tuổi", Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ rất hào hứng chuẩn bị Tết cùng gia đình, do đó dọn dẹp, nấu nướng, sắm Tết... với chị không đáng sợ. "My nghĩ tất cả chị em đều sợ già", chị khẳng định. Tuy nhiên, người đẹp khuyên phụ nữ không nên lo lắng vì hiện có nhiều công nghệ trẻ hóa, kéo dài tuổi thanh xuân.

Hai mẹ con Dương Cẩm Lynh chia sẻ khoảnh khắc cùng đi làm đẹp.

Mới đây, Dương Cẩm Lynh chia sẻ ảnh đưa mẹ đi làm đẹp đón Tết vì thấm thía nỗi "sợ già" của người phụ nữ dù ở bất cứ độ tuổi nào. "Tết đến là thêm tuổi, đồng nghĩa với việc già hơn, thêm nhiều nếp nhăn, da dẻ xấu đi trông thấy. Nỗi sợ này còn lớn hơn dọn dẹp, đứng bếp và trăm thứ việc ngày Tết nhiều", nữ diễn viên bật mí.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh ít khi bày tỏ suy nghĩ về vấn đề xã hội, nhưng cũng đăng đàn cho rằng việc nấu nướng, dọn dẹp ngày Tết không quan trọng, nỗi sợ duy nhất của mỹ nhân "Vòng eo 56" là già. Cô tâm sự: "Có những thứ chỉ làm được khi mình còn trẻ trung xinh đẹp, thế nên nhất định phải trân trọng bản thân hơn một chút".

Vẫn còn khá trẻ nên Tết với Hoa hậu Mỹ Linh "chỉ là để tận hưởng", cô chưa phải trải qua những vất vả thường thấy như của các bà, các mẹ ngày Tết. Thế nhưng mỹ nhân sinh năm 1996 lại lo lắng khi thấy mẹ ngày càng già đi. Cô hứa sẽ quan tâm và đồng cảm với mẹ nhiều hơn vì "chắc chắn khi ở vào tuổi của các chị, các mẹ, Linh cũng sẽ có nỗi sợ như thế".

Mỹ Linh lo lắng khi thấy mẹ ngày càng già đi.

Với cốt truyện đơn giản và lối diễn xuất tự nhiên, thông điệp đoạn phim ngắn chạm tới nỗi niềm của phụ nữ, thu hút đông đảo chị em bình luận và chia sẻ ngay sau khi đăng tải.

