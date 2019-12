Liệu pháp nha khoa không đau tại Worldwide

Với những người thường xuyên lo lắng, căng thẳng hay từng chịu những cơn đau khi ngồi ghế nha khoa thì liệu pháp nha khoa không đau là giải pháp. Tại Bệnh viện Worldwide, nha khoa không đau là kỹ thuật an thần tiền gây mê hay còn gọi là tiền mê. Theo đó, khách hàng vẫn nhận biết được mọi việc đang diễn ra nhưng không hề có cảm giác đau, khó chịu vì điều trị.

Nha khoa không đau là giải pháp biến những cuộc gặp gỡ, điều trị với nha sĩ trở nên thoải mái.

Đại diện Worldwide cho biết, tiền mê có thể dùng cho mọi trường hợp, từ những kỹ thuật đơn giản như trám răng, cạo vôi, chữa tủy răng đến phức tạp như veneer, răng sứ, cầu răng, đặc biệt là nhổ răng khôn, cấy ghép implant...

"Đây là liệu pháp cân bằng yếu tố tinh thần và yếu tố sức khỏe của từng đối tượng khách hàng, thông qua tay nghề cao của bác sĩ kết hợp việc sử dụng đúng và đủ liều lượng thuốc để cho ra kết quả điều trị chất lượng", tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ - răng hàm mặt Worldwide cho biết.

Cũng theo bác sĩ, nha khoa không đau hay kỹ thuật tiền mê được sử dụng khá phổ biến tại các nước phát triển trên thế giới. Với các bệnh nhân bị chứng ám ảnh nha sĩ, đây là liệu pháp giúp họ thể trải qua các điều trị nha khoa êm ái để chăm sóc sức khỏe răng miệng. Phương pháp này cũng giúp nha sĩ dễ dàng và yên tâm thực hiện khi bệnh nhân hoàn toàn thư giãn và thoải mái để đáp ứng được quá trình điều trị.

Khách hàng thoải mái sau khi áp dụng liệu pháp nha khoa không đau để điều trị.

Liệu pháp nha khoa không đau cũng đòi hỏi các yêu cầu về trang thiết bị và nhân lực. Kỹ thuật được thực hiện tại các bệnh viện răng hàm mặt, trung tâm nha khoa được cấp phép hoạt động của Bộ Y tế, Sở Y tế. Đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức phải chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm thực hành cao.

Nha khoa không đau chỉ đảm bảo khi có đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ cho công tác gây mê hồi sức như: máy gây mê giúp thở, máy theo dõi sinh hiệu, máy theo dõi nhịp tim, hệ thống oxy trung tâm, hệ thống máy hút cùng đầy đủ các máy móc, vật dụng cho bác sĩ thực hiện các thủ thuật.

Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Răng Hàm Mặt Worldwide được Bộ Y tế cấp phép hoạt động với 781 danh mục kỹ thuật được phê duyệt trong đó có danh mục kỹ thuật gây mê hồi sức. Bệnh viện đã đầu tư hệ thống phòng mổ gây mê, tiền mê theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đảm bảo các kỹ thuật gây mê hay tiền mê theo yêu cầu.

Worldwide có 5 bác sĩ, điều dưỡng gây mê hồi sức được đào tạo chính quy và nhiều năm kinh nghiệm để thực hiện các kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp. Bên cạnh đó là hệ thống xét nghiệm, X-Quang và bác sĩ khám nội kiểm tra các vấn đề về sức khỏe của khách hàng trước khi thực hiện.

Từ đầu năm 2018 đến nay, bệnh viện đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật, thủ thuật, điều trị cho bệnh nhân có hỗ trợ gây mê, tiền mê. Worldwide cũng áp dụng liệu pháp nha khoa không đau theo yêu cầu của bệnh nhân trên cơ sở đảm bảo tốt cho sức khỏe mỗi người. Nha khoa không đau được áp dụng cho tất cả các điều trị nha khoa từ đơn giản đến phức tạp như: gây mê cạo vôi, trám răng; gây mê điều trị nha khoa trẻ em; gây mê đặt implant toàn hàm, Zygoma implant; gây mê phẫu thuật hàm mặt; tiền mê làm veneer, răng sứ; tiền mê đặt Implant...

Phương pháp này giúp rút ngắn quy trình điều trị cho bệnh nhân như đặt Implant cho cả hai hàm mất răng chỉ trong một lần; sửa soạn răng sứ hai hàm chỉ trong một lần... Nhờ đó, việc điều trị diễn ra êm ái và dễ chịu.

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm tại Worldwide.

