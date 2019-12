Lê Giang: 'Tôi không nghiện phẫu thuật thẩm mỹ' 0 Nghệ sĩ hài Lê Giang cho biết chưa bao giờ giấu việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng không lạm dụng nó để kéo dài vẻ trẻ trung.

Hạn chế dao kéo khi có tuổi

Từ năm 29 tuổi, nghệ sĩ Lê Giang đã chọn cách dao kéo để hoàn thiện nhan sắc. Từ đó đến nay, cô trải qua khoảng 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết thường phải nghe rất nhiều câu hỏi từ đồng nghiệp lẫn khán giả: "Sao sửa hoài vậy? Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ hả?".

Nghệ sĩ Lê Giang luôn ý thức việc giữ gìn nhan sắc, nhất là khi tuổi ngày càng lớn.

Lê Giang cho biết chị vẫn luôn ý thức, kiểm soát bản thân mỗi khi muốn sửa đổi ngoại hình. "Từ trước đến nay, tôi chỉ thực hiện vài ca đại phẫu như hút mỡ, nâng ngực. Thời gian gần đây khi càng lớn tuổi, tôi sợ sức khỏe không đảm bảo nên hạn chế can thiệp dao kéo", cô nói. Thay vào đó, Lê Giang duy trì chế độ luyện tập hàng ngày, ăn uống điều độ và sử dụng các biện pháp làm đẹp, trẻ hóa không phẫu thuật như: tiêm botox, căng chỉ, nâng cơ - trẻ hóa công nghệ cao

Bị nghi ngờ tiếp tục phẫu thuật do mặt thon gọn

Ở tuổi 47, Lê Giang vẫn cố giữ vẻ ngoài trẻ trung. Gần đây, gương mặt của cô thon gọn và khác lạ hơn. Ngoài lời khen từ đồng nghiệp và khán giả, nhiều người hoài nghi Lê Giang lại tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ.

Ở độ tuổi 47, Lê Giang và con gái Lê Lộc thường được nhận xét như hai chị em khi đứng cạnh nhau.

Lê Giang nói cô không can thiệp dao kéo mà chỉ "nhờ cậy" công nghệ nâng cơ, trẻ hóa da không phẫu thuật Ultherapy 2019.

"Gương mặt tôi khá to do cằm hơi xệ, tuổi tác cũng lớn nên không tránh khỏi nếp nhăn... Tôi được Hoa hậu Thu Hoài giới thiệu công nghệ nâng cơ mà không cần phẫu thuật, có thể làm thon gọn mặt và xóa nhăn, da căng mịn. Tôi được biết máy Ultherapy ở Khơ Thị là máy chính hãng, tôi rất an tâm và đến làm luôn. Sau một lần thực hiện, gương mặt tôi thon gọn hơn trước rất nhiều. Bác sĩ cũng nói là sau vài tháng nữa da sẽ đẹp, căng hơn. Nếu mọi người thấy tôi trẻ đẹp hơn thì đừng nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ nữa", Lê Giang nói thêm.

Nghệ sĩ Lê Giang nâng cơ, trẻ hóa da bằng Ultherapy 2019 tại Khơ Thị.

Ultherapy 2019 là một trong những công nghệ trẻ hóa da tầng sâu được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Dr Chew - Trưởng khoa da và thẩm mỹ không xâm lấn tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị cho biết: "Công nghệ Ultherapy 2019 có thể đi sâu vào tầng hạ bì, tầng cân cơ SMAS... làm săn chắc cơ và vùng da chùng nhão, xóa nếp nhăn, xóa nọng cằm, nâng đường cung mày xệ, mí mắt sụp mang đến hiệu quả trẻ hóa tương đương với phẫu thuật căng da".

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)