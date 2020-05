Kem chống nắng Hàn Quốc chiết xuất từ hoa

Mùa hè, kem chống nắng trở thành bạn đồng hành không thể thiếu đối với mọi người, nhất là phái nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng và lựa chọn sản phẩm cho phù hợp với làn da. Theo nghiên cứu của công ty mỹ phẩm Ju:cy (tiếng Hàn 쥬:씨), chị em có xu hướng chuộng mỹ phẩm chiết xuất thiên nhiên vì độ lành tính cao, thân thiện với làn da. Bắt kịp xu hướng đó, Ju:cy đã nghiên cứu và sản xuất kem chống nắng với những tinh chất đặc biệt từ các loại hoa mang tên My Daily Sun Lotion.

Kem chống nắng Ju:cy.

Điểm nổi bật của My Daily Sun Lotion là chống nắng, cấp ẩm, tái tạo tế bào giúp da săn chắc, ngăn ngừa lão hóa. Sản phẩm này có khả năng bảo vệ da vượt trội với chỉ số chống nắng SPF 50+ PA++++. Nhà sản xuất nhận định kem chống nắng có kết cấu nhẹ, thẩm thấu nhanh, tạo cảm giác thoải mái, không bết dính sau khi thoa lên da.

Đặc biệt My daily sun lotion được chiết xuất từ tinh chất đặc biệt của 5 loại hoa bao gồm hoa tulip, hoa violet, hoa daisy, hoa diên vĩ, hoa cam đắng, có tác dụng chống lão hóa và dưỡng ẩm. Ngoài ra, chiết xuất lô hội giúp dưỡng ẩm, làm trắng, mềm mịn, tái tạo làn da. Sản phẩm này còn chứa hoạt chất BSASM nâng cao hiệu quả làm dịu và thư giãn làn da. Hoạt chất này còn giúp chống viêm, tăng cường các hàng rào bảo vệ, trẻ hóa da và giữ ẩm.

My daily sun lotion - dòng kem dưỡng ẩm, tái tạo da, bảo vệ làn da khỏi ô nhiễm và các chất độc hại từ môi trường.

Một trong những thành phần không thể thiếu trong My daily sun lotion giúp vệ làn da bảo vệ làn da khỏi ô nhiễm và các chất độc hại từ môi trường là Biosaccharide gum-4. Chúng được dẫn xuất từ Sorbitol, một loại đường gốc Alcohol chiết xuất từ nguồn gốc thực vật, giúp tạo ra một lớp màng mỏng nhưng không gây bít (non-occlusive) trên da và bảo vệ da khỏi tác tác nhân ô nhiễm môi trường như các hạt bụi mịn, các độc chất lơ lửng trong không khí.

Ngoài My daily sun lotion, Ju:cy còn có dòng kem chống nắng giúp kháng khuẩn, ngừa mụn All In One Sunblock. Điểm nổi bật của sản phẩm này là dưỡng trắng, ngăn mụn, ngừa lão hóa, nâng tông. Chị em có thể sử dụng thay thế kem nền, với chỉ số chống nắng SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da trong một khoảng thời gian dài mà không cần bôi lại.

Dòng kem chống nắng kết hợp tinh chất của hoa và một số loại cây giúp kháng khuẩn, ngừa mụn.

All In One Sunblock hầu hết được chiết xuất từ thiên nhiên. Tinh dầu cây phong lữ kết hợp cùng hoa sen làm mềm mượt, trắng sáng và giúp ngăn ngừa lão hóa, chống nếp nhăn một cách rõ rệt. Sự góp mặt của cây hồng mộc được Ju:cy chiết xuất hỗ trợ da kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn nên không làm đổ dầu, không bí tắc lỗ chân lông khi các nàng sử dụng. Với mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng của tinh dầu vỏ cam và gỗ hồng mộc sẽ giúp các cô nàng thoải mái, thư giãn khi sử dụng, nhất là trong dịp hè này.

Với những cô bạn không thích makeup nhiều nhưng vẫn muốn da sáng đều màu, chống bụi mịn, không làm bí bách lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn hay muốn tối giản các bước skincare mà da vẫn luôn đẹp và mướt có thể trải nghiệm All In One Sunblock.

Các combo ưu đãi từ Ju:cy.

