JoJo từng ăn kiêng 500 calo một ngày 0 Theo đề nghị của quản lý, giọng ca 'Too Litte, Too Late' ăn ít hơn mức tiêu thụ bình thường khoảng 4 lần và tiêm thuốc nhằm hạn chế cảm giác thèm ăn, khiến tâm lý cô ảnh hưởng nghiêm trọng.

Jojo tên thật là Joanna Noelle Levesque, sinh năm 1990. Cô là gương mặt quen thuộc của thế hệ 8X, 9X qua những ca khúc như Leave; Too Little, Too Late... Jojo nổi danh từ năm 13 tuổi , tuy nhiên, sau giai đoạn thiếu niên thành công, sự nghiệp của cô bị ngưng trệ do kiện tụng với công ty chủ quản.

Sự nghiệp của Jojo gặp nhiều thăng trầm do lối sống buông thả và kiện tụng với công ty chủ quản.

Xuất hiện trong chương trình Uproxx, Jojo tiết lộ vào năm 18 tuổi cô được quản lý yêu cầu ăn kiêng để có ngoại hình trông khỏe mạnh nhất có thể. Thời điểm đó, Jojo tin rằng bản thân đủ khỏe mạnh nhưng vẫn đồng ý với chế độ ăn kiêng hà khắc bởi mong muốn công việc được suôn sẻ. "Cuối cùng tôi được đưa đi gặp một chuyên gia dinh dưỡng, người đã chỉ định tôi chỉ được tiêu thụ 500 calo mỗi ngày và tiêm cho tôi loại thuốc khiến cơ thể bớt thèm ăn", Jojo kể lại.

Thông thường, lượng calo khuyến cáo cho phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 51 là từ 1.800 - 2.000 calo mỗi ngày. Theo ước tính từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 2 nắm đậu phộng hoặc một lát pizza chứa 250 calo, một quả táo có khoảng 80 calo, 2 miếng gà rán tương ứng 400 calo. Chế độ ăn kiêng 500 calo không phổ biến, thường chỉ được chỉ định từ bác sĩ cho các bệnh nhân béo phì khi sức khỏe của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cân nặng.

Chế độ ăn uống hà khắc này sau đó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, cuộc sống của Jojo. Áp lực từ công việc và yêu cầu khắt khe về ngoại hình đã góp phần đẩy Jojo vào lối sống buông thả, kém lành mạnh. Cô bắt đầu uống rượu để giải tỏa tâm lý, hẹn hò nhiều đàn ông lạ mặt vì muốn nghe những lời tán dương, muốn cảm thấy mình đẹp. "Có những đêm tôi uống đến ngã cả ra sàn quán rượu. Tôi sống buông thả, liều lĩnh và không quan tâm điều gì", Jojo thú nhận.

Jojo hiện tích cực tập pole dance, tìm hiểu về thiền định như một cách bảo vệ sắc vóc và cân bằng cuộc sống.

Bản thân nữ ca sĩ luôn nhận thức được việc phụ thuộc vào chất kích thích tai hại đến nhường nào bởi chính bố cô đã qua đời do lạm dụng chất kích thích. Sự mất mát này cũng là điều đã thức tỉnh Jojo, khiến cô quyết tâm gây dựng lại hình ảnh, sự nghiệp bản thân.

JoJo từng bị quản lý ép ăn kiêng 500 calo một ngày Bản hit Too Little, Too Late của Jojo.

Duk Sun