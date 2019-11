Helly Tống: ‘Thiền và yêu chiều làn da để sống an yên’ 0 Helly Tống chia sẻ cô thích lối sống tối giản, an yên và không ngừng nuôi dưỡng từ ngoại hình đến tâm trí.

Helly Tống tên thật là Tống Khánh Linh, sinh ngày 14/6/1995, từng du học ở Australia. Với chiều cao 1,72 m, gương mặt đậm chất Á Đông, Helly Tống đắt show làm người mẫu cho các nhà thiết kế và tạp chí thời trang tại TP HCM.

- Một ngày của chị diễn ra như thế nào?

- Tôi luôn bắt đầu ngày mới với nhiều kế hoạch, vai trò khác nhau vì công việc tại The Yên Concept và Lại Đây Refill Station khá bận rộn. Nhằm giữ năng lượng suốt ngày dài, tôi dành cho mình một chút thời gian vào sáng hoặc tối để chăm sóc bản thân, thiền hoặc đơn giản là lắng nghe những bài hát tôi thích. Ngoài ra, tôi thường nói chuyện với cây cỏ ở nhà như những người bạn trong lúc chăm sóc chúng.

Helly Tống là gương mặt quen thuộc của làng giải trí phía Nam.

- Chị từng nói thích sự an yên. Vì sao?

- Với tôi, an yên luôn là một lựa chọn. Con người khi trải qua các hỷ nộ ái ố, họ sẽ luôn cảm nhận sâu sắc những vấn đề trong cuộc sống - thành công có, thất bại có, hạnh phúc hay đau khổ cũng vậy. Tuy nhiên, để cân bằng những cảm xúc ấy, tôi bắt đầu lối sống đơn giản hơn một chút, tìm sự an yên trong chính những vẻ đẹp nhỏ nhất của cuộc sống. Tôi cũng tin rằng mọi thứ đều bắt đầu từ niềm tin và niềm tin tự khắc thành hành động của mỗi người. Tôi cũng yêu cầu sự an yên ngay cả khi chọn mỹ phẩm.

Tôi từng dùng Sulwashoo trước khi được thương hiệu mời đi sự kiện đầu tiên ở Hàn Quốc vào 4 năm trước. Tôi nhận thấy câu chuyện, sự chỉn chu trong sự kiện của họ khiến tôi hiểu hơn về uy tín và quá trình phát triển của thương hiệu. Ngoài ra, cân bằng là điều tôi cảm nhận từ thương hiệu này. Sự đồng điệu từ trong ra ngoài mới là vẻ đẹp tôi hướng đến.

Vẻ đẹp đậm nét Á đông của Helly Tống được nhiều người yêu thích.

- Sulwhasoo thu hút chị ở điều gì?

- Như từng chia sẻ, nhắc đến Sulwashoo, tôi thường nghĩ đến vẻ đẹp vô thường, mang tinh thần và giá trị thời gian đến người phụ nữ, sự cân bằng và sự tỉnh thức của "cái chạm đầu tiên".

Sulwashoo nổi tiếng với tinh chất chống lão hóa tăng cường First Care Activating Serum EX, những cái chạm đầu tiên luôn là câu chuyện ý nghĩa mà người nghe có thể nhớ lại kỷ niệm đẹp nhất. Bên cạnh đó, những thành phần tinh chất từ thảo mộc thiên nhiên gìn giữ chất lượng thương hiệu bao năm qua. Từng sản phẩm đều rất chỉn chu khiến người dùng luôn có cảm giác thư giãn, được nuông chiều, trân quý.

Tuổi còn trẻ nhưng người đẹp hướng đến cuộc sống chậm rãi, an yên. Cô chăm tập thiền, yoga để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng và sự tĩnh tại trong tâm hồn.

- Chị có thể chia sẻ quy trình dưỡng da và trang điểm khi ra đường?

- Tôi hay tối giản các bước chăm sóc da, buổi tối thường bắt đầu từ làm sạch, đến First Care, Serum và kem dưỡng ẩm chống lão hóa Timetreasure Invigorating chiết xuất thông đỏ của Sulwhasoo.

Buổi sáng, tôi sẽ dùng thêm kem chống nắng và cushion trước khi ra đường. First Care của Sulwhasoo có mùi hương gây "nghiện" cùng nhiều đặc tính tốt nên tôi có thể dùng cả sáng lẫn tối. Đôi khi tôi cho vào cùng kem nền để lớp make-up mịn màng hơn.

- Chị bắt đầu dưỡng da chống lão hóa từ khi nào?

- Khi còn rất trẻ, ở tuổi đôi mươi. Tuy giản lược quy trình dưỡng da hàng ngày khá nhiều vì công việc bận rộn, nhưng tôi luôn ưu ái các sản phẩm chống lão hóa và đưa vào danh sách bắt buộc trong routine dưỡng da. Tôi quan niệm không cần dùng nhiều sản phẩm một lúc, nhưng mỗi loại phải chắt lọc, tinh túy nhất. Do đó, tôi tin chọn các sản phẩm chống lão hóa từ nhân sâm thông đỏ, các thảo dược quý và hiệu quả của Sulwhasoo.

Photo: Hồ Quốc Hoàng. Địa điểm: Legacy Yên Tử - Mgallery.

- Chị có lời khuyên gì cho phái nữ trong chuyện làm đẹp?

- Tôi thấy nhiều người chăm sóc da quá qua loa vì quá bận và chưa chú trọng dưỡng da. Theo tôi, những người nuông chiều da, dành nhiều thời gian dưỡng da là những người biết cách trân quý bản thân. Tôi cũng vậy, vì bận và đôi khí ít chăm sóc mà làn da không khoẻ như xưa. Tôi muốn chia sẻ cách thức dưỡng da cho mọi người, nhất là những cô gái đang sở hữu làn da mịn màng, để ai cũng có làn da khỏe và đẹp. Hơn nữa, việc nuông chiều da là khoảng thời gian bạn dành cho chính mình, hồi phục nguồn năng lượng cho thể chất, tinh thần để cảm thấy hạnh phúc và an yên hơn.

Người ta nói, phụ nữ là để yêu thương, nhưng tôi nghĩ rằng, để được yêu thương, trước tiên phụ nữ phải biết yêu bản thân. Tôi tin rằng sẽ không ai yêu thương mình bằng chính mình, vì chỉ bạn là người hiểu mình muốn và cần gì nhất.

Khi bạn biết yêu thương chính mình, bạn sẽ có hàng vạn cách để đẹp hơn, sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Ngọc Anh