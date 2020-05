Hành trình chịu đau đớn để được làm con gái 0 Sau khi thực hiện phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ và chỉnh sửa một vài đường nét trên gương mặt, chuyên gia trang điểm Melanie Đặng mạnh dạn đăng ký thi Hoa hậu chuyển giới 2020.

Được sống thật với giới tính, con người thật của bản thân là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn, Melanie Đặng (tên thật: Đặng Đình Tâm, tên gọi tắt: Mel), 27 tuổi, hiện sinh sống và làm việc trong lĩnh vực làm đẹp tại Australia cũng không phải ngoại lệ. Sinh ra với hình hài là nam giới nhưng bản thân Mel luôn nhận biết được rằng mình không hề giống các cậu trai khác cùng trang lứa.

Từ nhỏ, Đình Tâm đã nhận thấy bản thân không giống các bạn nam cùng trang lứa.

Trải lòng với Ngoisao.net, Mel cho biết: "Từ nhỏ, gia đình cũng đã nhận ra Mel không giống các bạn nam khác rồi. Người ta chơi mấy trò mạnh mẽ còn Mel chỉ quanh quẩn ở nhà chơi búp bê, nhà chòi... cùng các chị em họ. Đi học Mel cũng chỉ chơi với các bạn nữ nên tự bản thân cũng sớm nhận ra con người thật của mình. Lúc trưởng thành, mẹ cũng đôi lần hỏi mình về chuyện giới tính nhưng sợ mẹ buồn nên toàn chối".

Sợ bố mẹ buồn lòng, lo lắng là lý do chính khiến Mel phân vân không dám bộc lộ bản thân với gia đình. Tuy nhiên, cô nàng cũng thú nhận quá trình come out của bản thân lại không hề khó khăn. Nhân một chuyến du lịch, Mel đã có cơ hội trút hết tâm sự cùng mẹ, thậm chí thời điểm đó, Mel còn kể cho mẹ biết mình đang hẹn hò với một cậu trai nhưng mối quan hệ có chút trục trặc do hiểu nhầm. Sau đó, chính mẹ của Mel là người đã giúp con mình và bạn trai hóa giải khúc mắc, làm lành. Cô gái gốc Kiên Giang cho biết đến tận bây giờ vẫn luôn nhớ cuộc trò chuyện với mẹ vào thời điểm come out: "Đang trên xe ô tô thì Mel có quay lại hỏi mẹ rằng 'Mẹ ơi con lớn lên, nếu con hạnh phúc là mẹ vui rồi phải không mẹ?', sau đó mẹ Mel nói là 'Mẹ nuôi con lớn khôn mẹ chỉ mong bấy nhiêu đó thôi chứ đâu cần gì nhiều, mẹ cũng không cần con lớn lên phải báo hiếu cho ba mẹ gì cả, con cứ sống hạnh phúc, lo được cho cuộc sống của con là ba mẹ vui rồi'. Ngoài mẹ ra thì ba cũng thương Mel lắm nhưng ba là người ít nói nên không phải chuyện gì cũng có thể bộc lộ được. Mel nhớ ba còn động viên mẹ thương Mel, dành tình cảm cho Mel nhiều hơn vì Mel phải chịu thiệt thòi".

Mel cũng khẳng định bản thân vô cùng may mắn khi được sinh ra trong một gia đình cởi mở, văn minh nên không chỉ bố mẹ mà họ hàng hai bên nội ngoại đều rất tôn trọng giới tính, con người thật của cô.

Kể lại hành trình thay đổi về ngoại hình, Mel cho biết ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên là vào năm 2014. Lúc bấy giờ cô nàng đã trốn gia đình, vay tiền bạn để đi sửa mũi vì "nghe tụi bạn xúi là mũi cao sẵn rồi nhưng bị gù xương và hơi lệch nếu sửa được lại cho gọn, thẳng thì sẽ đẹp lắm". Đến giữa năm 2019, khi đã chuẩn bị kỹ càng về tâm lý cũng như sức khỏe Mel đã quyết định tiến hành phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ, hoàn thành ước mơ ấp ủ từ ngày bé. Một lần nữa, cô nàng thú nhận bản thân là người vô cùng may mắn khi có những người bạn, người chị luôn sát cánh bên cạnh, hỗ trợ rất nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính cho quá trình chuyển giới.

Sở hữu đường nét gương mặt thanh tú nên diện mạo sau khi chuyển giới của Melanie khá mềm mại, nữ tính.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, Mel đã đến gặp bác sĩ về hormone và tâm lý để xác nhận việc chuyển giới là đúng đắn chứ không phải ý nghĩ nhất thời. Quá trình chuyển giới của Mel kéo dài khoảng hơn 2 tháng và được chia làm 3 lần với ca phẫu thuật đầu tiên là làm ngực. Tiếp đến là ca phẫu thuật chuyển đổi bộ phận sinh dục từ nam sang nữ kéo dài 5 tiếng. Ca phẫu thuật thứ 3 chủ yếu can thiệp vào gương mặt, giúp diện mạo nữ tính, mềm mại hơn với các thủ thuật như hạ trán, nâng khung mày, nhấn mí...

Tuy nhiên, khác với số đông người chuyển giới sẽ sử dụng hormone trước khi phẫu thuật để cơ thể dần thích nghi thì quá trình này ở Mel lại ngược lại. Kể từ sau khi làm ngực, cô nàng mới bắt đầu dùng hormone nữ. "Quá trình sử dụng hormone của Mel cũng hơi cực một chút vì bác sĩ bên này họ không làm cho mình đâu. Mel nghe các chị đi trước bày lại rồi làm theo, lúc đầu tự tiêm thì run tay cũng sợ lắm nhưng dần dần cũng quen. Bên này trời lạnh mà hormone dạng nước dầu nên lâu tan trong người lắm, lại dễ đóng cục nên sưng và đau như áp xe vậy, có khi phải chườm nóng mấy ngày mới tan bớt. May mắn là có lần đi làm, mình make-up cho chị Hương Giang và được bày cho mẹo làm ấm thuốc trước xong mới tiêm để hạn chế vón cục nên dần dần việc tự tiêm hormone cho bản thân không còn khó khăn nữa", cô nàng kể lại.

Khi thay đổi hormone, Mel thú nhận tâm lý nhạy cảm hơn hẳn trước đây, dễ buổn, dễ suy nghĩ. "Đôi khi Mel cũng stress lắm rồi nghĩ là sao mình lại chọn con đường chông chênh, khó khăn thế này. Nhưng sau đấy nói chuyện với mẹ, bạn bè người thân và thầy Nguyễn Hùng - người đã dạy Mel theo nghề make up thì tâm lý cũng được giải tỏa rất nhiều, lại thấy tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn".

Cô nàng hiện hài lòng, tự tin với ngoại hình của bản thân và không có ý định chỉnh sửa thêm.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Mel cho biết sẽ không làm thêm phẫu thuật nào nữa vì cảm thấy đã đủ và tự tin với nhan sắc hiện tại, chỉ kiên trì sử dụng hormone để cơ thể được mềm mại, nữ tính hơn. Cô nàng cũng mạnh dạn đăng ký Miss International Queen Vietnam Pageant với mong muốn thử thách bản thân và góp phần giúp cộng đồng chuyển giới được mọi người công nhận, mở lòng hơn.

Thảo Nhi