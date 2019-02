Giàu có là thế nhưng Ariana Grande chỉ dùng khăn giấy tẩy trang giá bình dân

Dù mới chỉ 25 tuổi nhưng Ariana Grande đã sở hữu khối tài sản lên tới 50 triệu USD nhờ đóng phim và ca hát. Trong suy nghĩ của nhiều người, những ngôi sao như Ariana ắt sẽ sử dụng các món mỹ phẩm đắt tiền, xa xỉ, tuy nhiên, giọng ca "Thank You, Next" lại trung thành với sản phẩm tẩy trang dạng khăn giấy của Neutrogena có giá bán chưa đến 8 USD (khoảng 170.000 đồng). Thỉnh thoảng cô nàng cũng chuyển sang khăn giấy tẩy trang của Burt’s Bees có giá 6 USD (khoảng 130.000 đồng).

Ariana Grande có thói quen sử dụng khăn tẩy trang nhờ ưu điểm gọn nhẹ, khả năng làm sạch cao.

Nữ ca sĩ chia sẻ trên Twitter rằng: "Tôi thường dùng khăn giấy của Neutrogena và sẽ sử dụng thêm dầu dừa để loại bỏ phần keo dán mi giả. Khăn tẩy trang của Burt’s Bees cũng khá tốt".

Khăn giấy tẩy trang của Neutrogena khá nổi tiếng với khả năng loại bỏ đến 99,3% bụi bẩn hay lớp makeup khó trôi như mascara hay son lì. Sản phẩm có công thức lành tính và không gây khô rát, có thể sử dụng cho cả vùng da quanh mắt nhạy cảm. Sản phẩm tẩy trang của Burt’s Bees khá đa dạng với các loại chiết xuất trái cây thiên nhiên như dưa leo, trà trắng, bưởi... thích hợp cho từng đặc tính da.

Khăn giấy tẩy trang của Neutrogena và Burt's Bees đều có giá bán dưới 200 nghìn đồng.

Tẩy trang là bước quan trọng, nên được thực hiện ngay cả khi không trang điểm nhằm loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn tích tụ trên da suốt ngày dài. Bên cạnh các sản phẩm tẩy trang dạng nước, sáp, dầu, khăn giấy tẩy trang cũng được ưa chuộng nhờ tính tiện dụng cao, gọn nhẹ, dễ mang theo. Tuy nhiên, sau khi lau mặt với loại khăn giấy này vẫn cần thêm bước rửa mặt nhằm làm sạch sâu, tránh để các hóa chất có trong khăn giấy ảnh hưởng đến da.

Duk Sun