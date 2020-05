Ellie Goulding nhịn ăn 40 tiếng 0 Trong gần 2 ngày nhịn ăn gián đoạn, nữ ca sĩ chỉ uống nước và khẳng định cách này an toàn, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, kháng viêm.

Nhịn ăn gián đoạn là phương pháp ăn kiêng được nhiều sao Hollywood áp dụng như Jennifer Aniston, Halle Berry, Miranda Kerr... Phương pháp này có nhiều biến thể về thời gian ăn - nhịn như 16:8 (nhịn 16 tiếng, ăn trong 8 tiếng), 5:2 (5 ngày ăn uống bình thường, 2 ngày cắt giảm calo), nhịn ăn cách ngày... nhằm mục đích cuối cùng là để cơ thể chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng.

Ellie Goulding tiết lộ chế độ nhịn ăn gián đoạn lên đến 40 tiếng.

Gần đây, Ellie Goulding - chủ nhân hit Love me like you do đã tiết lộ rằng cô cũng nhịn ăn gián đoạn để cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, khác với số đông, Ellie nhịn ăn lên đến 40 tiếng - gần 2 ngày. Trong 40 tiếng này, ca sĩ 33 tuổi chỉ uống nước.

Trấn an sự lo lắng của khán giả, Ellie khẳng định chế độ này hoàn toàn phù hợp và an toàn với cô: "Tôi áp dụng phương pháp đó một cách an toàn vì luôn có sự chuẩn bị, nạp đủ lượng dinh dưỡng vào trước và sau ngày nhịn ăn. Vào ngày nhịn ăn, tôi sẽ uống nước điện giải và rất nhiều nước, gồm cả trà và cafe. Nhịn ăn gián đoạn đúng cách hoàn toàn an toàn và có lợi trừ khi bạn bị tiểu đường hoặc gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tôi đã áp dụng cách này một thời gian. Đây là cách tuyệt vời để hệ tiêu hóa của bạn có thời gian nghỉ ngơi. Nó cũng giúp ích cho việc kiểm soát đường huyết và kháng viêm".

Ca sĩ người Anh ngày càng gợi cảm, quyến rũ.

Bên cạnh chế độ ăn, Ellie còn thú nhận là người "nghiện tập gym". Từng có thời điểm Ellie cảm thấy phải tập thể dục hàng ngày thì mới chịu được.

Duk Sun (Theo Mirror)