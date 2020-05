Con gần 4 tuổi, vợ Baggio mới lại dáng 0 Quỳnh Trâm - vợ diễn viên Baggio - quan niệm ăn uống cải thiện vóc dáng cần dựa vào thể trạng và hoàn cảnh để tìm ra phương án phù hợp chứ không nhất thiết phải áp dụng chế độ cụ thể nào.

Tăng cân, thay đổi vóc dáng sau sinh vốn chẳng phải chuyện riêng của bà mẹ nào. Quỳnh Trâm - vợ diễn viên Baggio cũng không phải ngoại lệ. Mới đây, bà mẹ hai con đã chia sẻ về thời kỳ "to và sồ sề như cái thùng phuy" của bản thân với mong muốn giúp các bà mẹ bỉm sữa có thêm động lực lấy lại vóc dáng thời son rỗi sau khi sinh nở.

Gia đình nhỏ của Baggio - Quỳnh Trâm.

Quỳnh Trâm cho biết thời con gái cô có tạng người gầy, cao 165 cm nhưng cân nặng chỉ khoảng 42 - 45 kg, đến khi lấy chồng vóc dáng mới đầy đặn hơn. Trước khi bầu, bà mẹ của cặp sinh đôi nặng 54 kg, thời gian mang thai tăng thêm 17 kg. "Sau khi sinh xong, mình to và sồ sề như cái thùng phuy, mà đó chỉ là bên ngoài thôi, bên trong mình phát rầu. Mình bị sốc ngay lần đầu soi gương sau khi sinh, mình bị rạn và chảy da rất nhiều, tủi thân lắm. Sau sinh nửa tháng, mình nặng 63 kg và vẫn to thù lù vì chủ trương ăn uống tốt để có sữa cho 2 bé. Nửa tháng tiếp theo chỉ giảm được 1- 2 kg thôi. Qua đến tháng thứ hai, do thức đêm chăm con và hút sữa nên mình xuống lại 54 kg như lúc chưa bầu nhưng cơ thể vẫn mập và sồ sề", Quỳnh Trâm cho biết.

Khi cặp sinh đôi được 1 tuổi, Quỳnh Trâm từng bị suy nhược, ngất xỉu, ngã gãy xương hàm và hết sữa luôn từ đó. Nằm viện điều trị 3 tuần khiến bà mẹ trẻ tụt luôn 3 kg, còn 51 kg. Tuy nhiên, do xuống cân không có chủ đích nên Quỳnh Trâm thú nhận vóc dáng vẫn "khá tròn".

Thời điểm thân hình kém gọn gàng, sồ sề khiến Quỳnh Trâm không khỏi chán nản, tủi thân mỗi khi soi gương.

Quỳnh Trâm sử dụng thêm gen nịt bụng vào những lúc rảnh rỗi hoặc tranh thủ lúc nấu ăn, dọn nhà để hỗ trợ định hình vòng eo và mách nhỏ rằng chỉ nên dùng gen loại ngắn để không bị cấn ngực, đỡ khó chịu.

Con được gần 3 tuổi, Quỳnh Trâm mới bắt đầu thư thả hơn và chuyên tâm vào việc ăn uống lành mạnh, tập thể dục để cải thiện sức khỏe, vóc dáng. Bà xã diễn viên Baggio hạn chế ăn cơm hoặc thay bằng tinh bột tốt từ khoai lang. Cô cũng hạn chế các món chiên xào, chủ yếu ăn đồ hấp, vừa "bảo toàn" dưỡng chất trong thực phẩm lại ít gia vị, dầu mỡ, nhờ đó lượng calo trong mỗi món cũng không quá cao. Bà mẹ hai con còn chú trọng ăn nhiều rau củ, trái cây tươi, uống 2 lít nước mỗi ngày, thỉnh thoảng uống thêm nước detox để hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. "Với cách này, mình thấy thoải mái tinh thần vì vẫn được ăn các món mình thích và không quá áp lực về số calo nạp vào cơ thể".

Quỳnh Trâm thú nhận cô vẫn chưa cai được một vài món ngọt khoái khẩu, đặc biệt là trà sữa. Tuy nhiên, bà mẹ 2 con chia sẻ với Ngoisao.net rằng thường chỉ uống rất ít đường, dùng sữa ít béo và ưu tiên trà xanh hoặc trà ô long - những loại trà được cho là có tác dụng giảm béo. "Mình vẫn uống trà sữa vì mỗi lần stress lại thấy thèm ngọt mà có đường vào người sẽ thấy tâm trạng tốt hơn nên mình vẫn chưa cai được món này. Nếu hôm nay uống trà sữa thì ngày mai mình sẽ uống trà không pha sữa và tập thể dục bù để cân bằng".

Bên cạnh chế độ ăn, Quỳnh Trâm bắt đầu tập luyện từ những bài cardio nhẹ nhàng để cải thiện sức mạnh, sức bền rồi dần tăng cường độ, thêm các bài tập chuyên biệt cho từng vùng cơ. "Mình không phải dân chuyên nghiệp gì, chỉ là ngày xưa từng tập với PT nên cũng có chút chút hiểu biết nhưng sinh xong mình rất yếu, không có sức bền, tập một chút đã thở hồng hộc, choáng váng. Cơ thể thì lỏng lẻo, các cơ rất yếu. Chính vì biết rõ thể trạng của mình có nhiều hạn chế nên mình không vội mà tập từ từ với những bài cardio nhẹ nhàng nhằm nâng cao thể trạng, rồi đến các bài tập cơ vừa phải để cơ thể làm quen rồi mới nâng dần cường độ. Đến bây giờ mình vẫn tập vừa phải, không tập nặng và duy trì khoảng 20 - 30 phút mỗi ngày. Ngày nào không tập được mình sẽ làm việc nhà nhiều hơn và lúc dọn dẹp nhà cửa mình vẫn tự siết cơ chứ không thả lỏng. Mình thấy quan trọng nhất với các mẹ sau sinh có thể trạng như mình là duy trì thói quen tập thể dục, vận động đều đặn hơn là tập nặng và không đều".

Con gần 4 tuổi, vợ Baggio mới lấy lại được dáng Quỳnh Trâm tranh thủ vừa tập thể dục vừa chơi đùa cùng con.

Ăn uống lành mạnh, tích cực vận động giúp bà mẹ hai con thấy sức khỏe, tinh thần có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhờ lối sống khoa học, Quỳnh Trâm hiện còn 48 kg, vóc dáng săn chắc hơn và đặc biệt sức khỏe cũng được cải thiện, tinh thần vui vẻ, hạnh phúc hơn. "Gần 3 năm sau sinh, mình mới bắt đầu giảm cân. Và chỉ sau thời gian ngắn thôi mình cảm nhận có sự cải thiện rõ rệt. Do vậy, các mẹ bỉm sữa đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ, lạc quan và duy trì bền bỉ", bà xã diễn viên Baggio khẳng định.

Thảo Nhi