Chi Pu mách nước chạy bộ không làm to bắp chân 0 Chi Pu khẳng định cô đã 'giảm mỡ rất nhanh' nhờ chăm chạy bộ 5 - 10 km và thường áp dụng kỹ thuật chạy đáp đất bằng mũi chân để hạn chế to bắp chân.

Từng giảm thành công 3 kg mỡ trong 3 tuần bằng cách tích cực tập gym và chạy bộ ít nhất 5 km mỗi ngày nên Chi Pu đúc rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Ca sĩ sinh năm 1993 cũng thú nhận: "Do đùi Chi to sẵn rồi nên Chi đã tìm hiểu rất kỹ về cách chạy bộ làm sao chỉ để đốt mỡ, săn chắc, thon gọn thôi chứ không hề muốn nó to ra thêm nữa".

Theo Chi Pu, 2 nguyên tắc sau tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng để tránh bị to bắp chân khi chạy bộ:

Nữ ca sĩ không chỉ chăm chạy bộ mà còn tập gym, vũ đạo, múa cột...

Dinh dưỡng

"Cơ bắp sẽ to lên khi mình tập luyện kết hợp nạp nhiều đạm nên nếu mình chạy và điều chỉnh khẩu phần ăn như nhiều rau quả, hạn chế tinh bột, dầu mỡ, đồ ngọt, ăn ít đồ đạm cao thì chạy như thế nào cũng không to cơ được nhé", Chi Pu cho biết.

Protein hay còn gọi là đạm là thành phần dinh dưỡng chính cấu tạo, duy trì cơ bắp, vì vậy đây là nhóm chất rất quan trọng đối với gymer hay các vận động viên. Lượng đạm cần nạp vào cơ thể của mỗi người là khác nhau, điều này cũng phụ thuộc vào giới tính, lối sinh hoạt, công việc, mục tiêu cải thiện vóc dáng... Thông thường, người trưởng thành cần ít nhất 0,8 gr protein/kg cân nặng. Tuy nhiên, ở người thường xuyên tập luyện thể thao, vận động thể lực thì cần từ 1,2 - 1,8 gr protein/kg cân nặng. Chế độ ăn quá thiếu hay thừa protein đều không tốt cho sức khỏe.

Chi Pu duy trì việc ăn uống khoa học, lành mạnh để giữ dáng.

Kỹ thuật chạy

"Không muốn to chân thì mình nên chạy đường dài và chạy chậm thôi. Chạy nhanh, chạy hùng hục là chân to như vận động viên điền kinh đấy. Đáp đất bằng mũi chân và né mấy chỗ lên xuống dốc nữa, cứ đường phẳng mà chạy", hot girl gốc Hà thành khẳng định.

Lý do chạy đường dài giúp chân thon, săn hơn là vì hormone cortisol gây căng thẳng có xu hướng xoắn lại trong quá trình tập luyện kéo dài, ngăn chặn quá trình tăng cơ, đốt cháy lượng calo lớn. Tốc độ chạy chậm, chạy bền sẽ không đòi hỏi cơ bắp phải hoạt động quá nhiều như chạy nước rút nên nhờ đó hạn chế tình trạng to bắp chân. Bên cạnh đó, khi chạy trên bề mặt có độ nghiêng càng thấp, cơ thể càng ít phải sử dụng đến cơ gân kheo và đùi nhờ đó cơ bắp không tăng nhiều.

Ca sĩ sinh năm 1993 khoe body gợi cảm, săn chắc nhờ năng vận động.

Ngoài ra, tăng cơ đùi, cơ bắp được cho là vùng cơ khó tập nhất, chưa kể ở nữ giới, lượng testosterone - hormone đảm nhận việc phát triển cơ - rất thấp nên chạy bộ không làm to chân dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Chạy bộ đúng cách với cường độ phù hợp thậm chí còn giúp giảm mỡ, nhờ đó đùi, bắp được săn chắc hơn.

Duk Sun