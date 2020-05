Câu chuyện đằng sau hình xăm của sao Hollywood

Để tưởng nhớ hôn phu Cory Monteith, Lea Michele đã xăm "Finn" và số "5" lên cơ thể. Đây là tên nhân vật và số áo mà Cory Monteith đảm nhiệm trong phim Glee. Ngoài ra, trên cơ thể của Lea còn một hình xăm khác cũng là câu nói cuối cùng mà nam diễn viên quá cố nói với Lea: "If you say so" (tạm dịch: Nếu em đã nói như vậy).