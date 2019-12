Cách dưỡng da với vitamin C 0 Beauty Workshop 'Serum C - Xu hướng mới trong chăm sóc da' do NNO Vite tổ chức cung cấp nhiều kiến thức làm đẹp cho bạn gái.

Sở hữu làn da trắng khỏe và mịn màng là ước muốn của hầu hết các cô gái. Trong hội thảo do nhãn hàng serum dưỡng trắng NNO Vite tổ chức, nhiều chị em đề cập đến phương pháp làm trắng da với những sản phẩm chứa vitamin C.

Tham gia tư vấn tại sự kiện có thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Na, beauty blogger Chloe Nguyễn cùng nhiều bạn gái.

Beauty Blogger Chloe Nguyễn, thạc sĩ Phạm Thị Bích Na (từ trái qua) tại hội thảo chăm sóc da của NNO Vite.

Theo bác sĩ Phạm Thị Bích Na, vitamin C có nhiều công dụng trong dưỡng da khi ức chế sự gia tăng quá mức sắc tố melanin ở lớp đáy thượng bì, giúp da trắng sáng và đều màu. Chúng còn góp phần tăng tổng hợp collagen ở lớp trung bì, giúp da săn chắc và tươi trẻ.

Ngoài ra, vitamin C cũng là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, tác động ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra. "Trong vấn đề dưỡng trắng, vitamin C được xem là thành phần ấn tượng với làn da", thạc sĩ Na khẳng định.

Làn da của bác sĩ Phạm Thị Bích Na là minh chứng thuyết phục cho những bí quyết mà cô chia sẻ tại hội thảo làm đẹp.

Tại sự kiện, bác sĩ cũng chỉ ra những sai lầm hay khó khăn của nhiều chị em trong quá trình sử dụng vitamin C để dưỡng trắng. Cụ thể, đa số người từng dùng vitamin C đều cho biết chúng khó bảo quản vì dễ bị oxy hóa, làm mất đi hiệu quả dưỡng trắng. Một số khác không biết lựa chọn hàm lượng vitamin C cần thiết đủ để dưỡng da mà không gây kích ứng. Ngoài ra cũng có chị em thẳng thắn chia sẻ cách làm trắng da cấp tốc với hình thức tiêm, truyền vitamin C.

Với kinh nghiệm làm đẹp của mình, Chloe Nguyễn cũng đưa ra những lời khuyên thực tế cho phái đẹp tại hội thảo. "Tiêm, truyền chỉ là phương pháp mang tính tạm thời vì để trắng da, sản phẩm phải thực sự tác động lên melanin nằm sâu trong da. Chị em không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc làm trắng da siêu tốc. Chưa kể nhiều trường hợp không tương thích bị dị ứng, sốc phản vệ, ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng", beauty blogger chia sẻ.

Không gian tại hội thảo.

Thay vào đó, Chloe Nguyễn mách bạn gái dưỡng trắng da bằng serum NNO Vite. Sản phẩm được điều chế theo dạng tinh chất serum với các thành phần phân tử tinh và mịn, giúp thẩm thấu nhanh và sâu vào lớp đáy của thượng bì. Thiết kế dạng vỉ của serum giúp bảo vệ hoạt tính của vitamin C tốt hơn, ngăn ngừa hút ẩm, giữ chất lượng cho mỗi lần sử dụng. Sản phẩm cũng tiện lợi để mang đi khi ra khỏi nhà.

Thạc sĩ Bích Na lại ấn tượng với bảng thành phần của NNO Vite. "Vitamin C có nồng độ 3% không gây kích ứng da, phù hợp cho người mới bắt đầu dưỡng trắng, vitamin E giúp dưỡng ẩm và hạn chế quá trình lão hóa. Trong khi đó, Bisabolol chiết xuất từ hoa cúc la mã, giúp đẩy nhanh sản sinh tế bào cũ, thay tế bào mới", bác sĩ giải thích.

Tại sự kiện, cô nàng Chloe Nguyễn cũng nhắn nhủ chị em làm sạch và cân bằng da trước khi bôi serum. Bên cạnh đó là tẩy da chết khoảng một lần mỗi tuần để da thông thoáng, dễ hấp thu những dưỡng chất cần thiết. Nhiều chị em tại hội thảo còn được trải nghiệm sản phẩm serum và nhận những món quà đặc biệt từ khách mời.

Serum NNO Vite được sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu và phân phối bởi Mega We Care. Để biết thêm thông tin và cập nhật những chương trình khuyến mãi của sản phẩm, theo dõi tại website nangmega.vn/collections/uu-dai-nno-vite.

(Nguồn: Mega We Care)