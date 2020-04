Cách chăm da trong suốt kiểu Hàn 0 Quy trình skincare tỉ mỉ từ bước làm sạch đến cấp ẩm, bổ sung dưỡng chất cho da là bí quyết làm đẹp phổ biến của phụ nữ Hàn.

Quy tắc làm đẹp cơ bản của các cô gái Hàn Quốc luôn xoay quanh các bước chăm sóc để có được làn da sạch khỏe. Sạch ở đây là mịn màng, căng bóng, không nổi mụn và khỏe từ bên trong. Làn da trong suốt là cách ví von thể hiện vẻ đẹp làn da không tỳ vết của phụ nữ Hàn.

Diễn viên Hàn Quốc Kim Tae Hee nổi tiếng bởi nhan sắc không tuổi. Ở tuổi 40, cô vẫn sở hữu làn da căng bóng, tươi tắn.

Bí quyết làn da trong suốt

Theo các chuyên gia làm đẹp, một làn da khỏe là làn da căng và bóng. Vì thế, điểm nổi bật nhất để nhận diện làn da căng bóng chính là độ bóng và mềm mịn.

Giống như những lộ trình chăm sóc da khác, mấu chốt của phương pháp dưỡng da này nằm ở bước dưỡng ẩm và cung cấp đủ dưỡng chất nuôi dưỡng làn da. Để sở hữu làn da trong suốt, bạn phải thực hiện một quy trình skincare khá tỉ mỉ.

Tẩy trang: Bước này đảm bảo làn da sạch để thẩm thấu tối ưu các bước cấp dưỡng sau đó.

Rửa mặt: Chọn loại sữa rửa mặt phù hợp và bắt đầu massage trong khoảng 2-3 phút để các chất bụi bẩn được loại bỏ triệt để.

Dùng serum: Serum giàu dưỡng chất có thể coi là chìa khóa của làn da trong suốt. Vì thế, bạn có thể chọn những dòng sản phẩm glass serum dành riêng cho quy trình dưỡng da chuyên biệt này.

Mặt nạ giấy: Mặt nạ giấy chính là sản phẩm làm đẹp yêu thích và có khả năng "gây nghiện" nhất với các cô gái Hàn Quốc. Đây cũng chính là chìa khóa của làn da căng bóng.

Sử dụng kem dưỡng: Đây được xem là bước cuối cùng của quy trình dưỡng da buổi tối. Lúc này, làn da của bạn đã vào trạng thái nghỉ ngơi sau một ngày dài, có điều kiện hấp thu chất dinh dưỡng lớn từ kem dưỡng để tái tạo vẻ đẹp.

Epona All-In-One Total Skincare là dòng sản phẩm được nhiều bạn gái Hàn sử dụng để dưỡng ẩm, dưỡng trắng, góp phần chăm sóc làn da căng mướt, mịn màng.

Da trong suốt với kem dưỡng Epona All In One

Là sản phẩm Hàn Quốc, Epona All In One hướng người dùng đến việc chăm sóc da căng bóng, mịn màng. Sản phẩm được nhiều beauty blogger như Con Thỏ, Hương Witch, Trinh Meow ca ngợi về bảng thành phần và hiệu quả dưỡng da sau một tuần sử dụng.

Sản phẩm làm đẹp tới từ Hàn Quốc đã chinh phục nhiều tín đồ Việt.

Tích hợp giữa công nghệ điều chế hiện đại và thành phần tự nhiên nổi tiếng từ hòn đảo Jeju, Epona All-In-One Total Skincare giúp duy trì độ ẩm trên da, dưỡng ẩm tự nhiên và cân bằng để làn da luôn căng mướt, ẩm mịn trong suốt ngày dài. Epona cũng góp phần cải thiện cấu trúc da, dưỡng da mịn màng, khỏe mạnh từ bên trong, đồng thời, hỗ trợ nâng cơ, săn chắc da, cải thiện nếp nhăn và chống lại các dấu hiệu lão hóa.

