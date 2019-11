Cách cải thiện làn da xuống sắc của 'Trà tiểu tam' 0 Nữ diễn viên Lương Thanh thủ vai Trà trong 'Hoa hồng trên ngực trái' cho biết, làn da xuống cấp trầm trọng sau thời gian quay phim liên tục.

Diễn viên trẻ Lương Thanh được khán giả biết đến nhiều hơn qua vai Trà trong bộ phim truyền hình "Hoa hồng trên ngực trái". Vai diễn phản diện giúp cô biến hóa đa dạng hơn so với vai diễn trong các bộ phim trước như Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố...

Với lịch quay dày đặc để phát sóng đúng tiến độ, Lương Thanh cùng êkip "Hoa hồng trên ngực trái" phải gấp rút thực hiện liên tục các cảnh quay bất chấp ngày đêm. Lương Thanh chia sẻ, ghi hình ngoài trời nắng, cường độ makeup dày liên tục để lên hình không tì vết khiến làn da của cô yếu dần dù trước đó cô thuộc tuýp người da khoẻ.

Viện thẩm mỹ Adora là địa chỉ Lương Thanh lựa chọn để phục hồi làn da sau dự án phim "Hoa hồng trên ngực trái".

Sau khi thăm khám và tư vấn, các chuyên gia kết luận tình trạng da của Lương Thanh xuất hiện nám nhẹ do tiếp xúc với ánh nắng, quầng thâm mắt do thức khuya và vết chim đuôi mắt và rãnh cười do lão hoá.

Lựa chọn công nghệ chăm sóc da Adosilk Collagen, Lương Thanh mong muốn phục hồi làn da nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian, chuẩn bị diện mạo tự tin và tươi mới cho những kịch bản phim và event sắp tới.

Quy trình chăm sóc da với công nghệ Adosilk Collagen mà Lương Thanh lựa chọn.

Phương pháp chăm sóc da Adosilk Collagen được cập nhật và chuyển giao từ Hàn Quốc. Theo đó, làn da được bổ sung lượng collagen lớn, giúp tăng cường liên kết mô hạ bì, mờ thâm nám, giảm nhăn rẻ quạt nông sâu, giải quyết làn da không đều màu, lỗ chân lông to và quầng thâm mắt.

Sau 7 ngày làn da sẽ phục hồi, trẻ hoá tới 30%. Đại diện viện thẩm mỹ cho biết, kết quả này sẽ phát huy tối đa sau chu kỳ 30 ngày và tăng sinh, duy trì liên tục trong nhiều năm với chế độ chăm sóc và sinh hoạt khoa học.

Làn da của Lương Thanh thay đổi tích cực sau khi thực hiện chăm sóc da công nghệ Adosilk Collagen.

"Sau thực hiện công nghệ Adosilk Collagen, Thanh tự tin với làn da căng bóng như phái đẹp Hàn Quốc. Trải nghiệm làm đẹp này khá ấn tượng, và sẽ thú vị hơn nếu chia sẻ cùng các đồng nghiệp gặp tình trạng như mình", Lương Thanh nói.

Lương Thanh xinh đẹp, thần thái với làn da căng bóng sau thực hiện Adosilk Collagen.

