Béo hơn một thập kỷ cũng giảm 10kg nhờ chiêu của Siu Black

Tái xuất với màn "lột xác" về ngoại hình mới đây, ca sĩ Siu Black thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Cô là biểu tượng cho sự giảm béo thành công sau thời gian dài sống chung với mỡ thừa. Nữ ca sĩ cho biết việc giảm béo khiến hình tượng quen thuộc bấy lâu nay không còn nhưng đổi lại, cô có sức khỏe tốt, sự tự tin và yêu đời hơn. Trong thời gian ngắn tuân thủ phác đồ hủy mỡ một lần US Fusion của bác sĩ K’Brơi tại Saigon Smile Spa, "họa mi núi rừng" đã giảm 20kg, 35cm bụng, 8cm bắp tay dù đã từng béo thâm niên suốt 30 năm.

Chị Hồng Nhung (doanh nhân, 48 tuổi) là một trường hợp điển hình giảm béo lâu năm thành công nhờ áp dụng phương pháp ca sĩ Siu Black từng trị liệu.

Cân nặng hơn 70kg đeo bám chị Nhung suốt 26 năm. Từ hồi trẻ chị đã không quan tâm đến chuyện béo gầy, nhưng khi bệnh tật bủa vây, bác sĩ răn đe muốn sống lâu phải giảm béo ngay, chị đã ý thức lại. "Tôi từng thử nhịn ăn và chạy bộ nhưng chỉ được vài ngày, cơ thể mệt mỏi chân tay bủn rủn không chịu nổi. Đúng lúc, đến tư vấn tại Saigon Smile Spa thì gặp chị Siu tái khám lại sau 20 ngày. Gặp nhân chứng sống rồi thì cần gì phải tìm hiểu, tôi nhờ tư vấn viên đăng ký ngay cho mình liệu trình giảm béo giống như chị Siu", chị nói.

Nhờ áp dụng phương pháp giảm béo hủy mỡ một lần US Fusion, nữ doanh nhân đã giảm 6kg và 28cm bụng. Chị cho biết, hiện tại cơ thể nhẹ nhõm hơn, di chuyển nhanh nhẹn, các chỉ số sức khỏe cũng dần ổn định.

Theo đánh giá của các chuyên gia tại Saigon Smile Spa, phương pháp hủy mỡ một lần US Fusion giúp phá hủy kết cấu mỡ lâu năm do sử dụng sóng xung kích âm Shock Wave có vận tốc nhanh hơn tốc độ âm thanh, gây rung lắc các phân tử mỡ, tạo nên lực ma sát và va đập mạnh, làm đứt gãy sự liên kết giữa các phân tử mỡ. Khi các phân tử mỡ tách rời riêng lẻ, chúng dễ dàng bị đốt nóng và tan lỏng dưới nhiệt nóng do sóng âm tạo ra.

Vóc dáng thon gọn của nữ doanh nhân Hồng Nhung sau nhiều năm béo phì. Chị hạnh phúc khi lần đầu mặc trang phục size M sau hơn 26 năm gắn bó với những chiếc váy thùng thình XXL.

Khác với doanh nhân Hồng Nhung, nữ nhân viên văn phòng Hồng Anh (53 tuổi) lại thuộc tạng người dễ béo dù không ăn nhiều. Chị đùa rằng, bản thân hít khí trời cũng béo. 3 năm trở lại đây, năm nào chị cũng tăng đều 5-7kg. Mỡ rắn chắc nổi cộm từng ngấn như sóng trên bụng khiến chị thở dài mỗi khi soi gương.

Một lần theo dõi chương trình "Phụ nữ là để yêu thương", thấy sự lột xác ngoạn mục của Siu Black, chị Hồng Anh đã tìm hiểu bí quyết của nữ ca sĩ. Biết đến Saigon Smile Spa, chị sắp xếp thời gian sớm nhất để qua tư vấn, thăm khám. Tại đây, chị Hồng Anh được chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Ngọc Mai chỉ định trị liệu bằng hủy mỡ một lần US Fusion - phương pháp được FDA chứng nhận.

Chưa đến một tháng, chị Hồng Anh đã giảm 10kg và 26cm bụng.

"Tôi có cảm giác ấm nóng dưới da, da ửng hồng nhẹ rồi trở lại trạng thái bình thường sau 30 phút. Những ngày sau đó mỗi ngày bước lên cân lại càng thêm phấn khích", chị Hồng Anh chia sẻ về quá trình trị liệu, giảm béo.

Cùng thuộc tình trạng béo lâu năm nhưng trường hợp của chị Ngọc Lan (kế toán, 41 tuổi) lại khá phức tạp. Không chỉ béo, chị còn bị da sần vỏ cam (mỡ Cellulite), trông mất thẩm mỹ. Da sần vỏ cam có thể được chẩn đoán bằng cách cấu hoặc cuộn da ở vùng bị ảnh hưởng, chủ yếu tập trung ở mông và đùi. Loại mỡ này chỉ có thể trị dứt điểm khi có những tác động đủ mạnh làm đứt gãy các mô mỡ sần, đồng thời kích thích tăng mật độ các sợi liên kết dưới da.

Là người cẩn trọng, luôn có sự cân đối giữa kết quả và chi phí, chị Lan đã tìm hiểu nhiều công nghệ giảm béo trên thị trường. Nhận thấy US Fusion không chỉ phá hủy tế bào mỡ bằng sóng xung kích Shock Wave, mà còn sử dụng các sản phẩm dẫn xuất L-Carnitine với nhiều chiết xuất thảo dược như Astiso, tảo xoắn, bạch quả... giúp săn cơ, bảo vệ mô da, tăng sinh collagen và elastin, để duy trì độ căng của làn da, da sáng, không bị chùng nhão.

Đến Saigon Smile Spa lại được ký cam kết công khai bằng giấy trắng mực đen nên chị Lan khá tin tưởng. Sau khi trị liệu hủy mỡ một lần US Fusion, chị Lan xuống 7kg giảm được 28cm bụng và 10cm đùi, tình trạng da sần vỏ cam cũng cải thiện rõ rệt.

Giảm béo bằng phương pháp hủy mỡ một lần US Fusion trong tháng 9, chị Ngọc Lan chỉ cần thanh toán hơn 50% chi phí.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)