Beauty blogger bật mí cách dưỡng da trắng hồng

Beauty blogger không chỉ là người đưa ra những trải nghiệm làm đẹp mà còn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người muốn tìm hiểu và bắt đầu hành trình làm đẹp. Vừa qua, Epona All In One - sản phẩm kem dưỡng da Hàn Quốc cũng được nhiều beauty blogger trải nghiệm và đưa ra những nhận định riêng. Bước qua tuổi 25, beauty blogger Con Thỏ cho rằng đây là độ tuổi cần sử dụng những sản phẩm giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện bề mặt da và kem dầu ngựa Epona đảm nhiệm tốt vai trò này. "Tinh dầu ngựa chính là một chìa khoá cho làn da trong suốt", cô chia sẻ. Bên cạnh đó Epona còn chinh phục Con Thỏ bởi 8 thành phần gây hại cho da như Talc, Paraben, Mineral Oil, Triethanolamine, BHT, Benzophenone, Triclosan, Tar Color. "Bảng thành của em này rất là lành tính, hoàn toàn phù hợp với cả những làn da nhạy cảm", beauty blogger Con Thỏ chia sẻ trên video cá nhân.