Beauty blogger An Phương, Chloe Nguyễn ra mắt BST son mùa lễ hội

Tiếp nối thành công của BST Holiday Collection ra mắt vào dịp Giáng sinh 2017, mới đây, Miracle Apo tiếp tục kết hợp cùng hai beauty blogger An Phương và Chloe Nguyễn tung ra BST mới gồm 6 tông màu.

Vỏ ngoài của Miracle Apo 2019 đậm chất nữ tính với tông nền màu hồng beige chủ đạo. Trên thân vỏ là những chữ cái viết tắt tên của hai beauty blogger.

BST son Miracle Apo 2019 hợp tác cùng beauty blogger An Phương, Chloe Nguyễn.

Màu sắc cùng sự cân bằng giữa độ bóng và độ ẩm chính là điểm cộng lớn của phiên bản Miracle Apo mới trình làng. Silky Satin, Airy Powder Matte chính là 2 chất son tạo nên sức hút của BST Miracle Apo 2019.

Chất son Silky Satin kết hợp chút bóng nhẹ được chiết xuất từ 9 loại berry giúp chống oxy hoá, giữ cho môi luôn khỏe khoắn, tươi tắn suốt ngày dài. Màu son lên chuẩn và lâu phai. Do đó, các cô nàng không lo lắng sợ trôi màu sau khi ăn uống hay đi chơi dài ngày cùng bạn bè.

Mịn như nhung chính là cảm giác chất son Silky Satin mang lại.

Trong khi đó, chất son Airy Powder Matte cho lớp son lì bột mịn, mỏng nhẹ và lên màu chuẩn. Với độ phủ màu cao cùng màng phim dưỡng ẩm Moist Shield, Miracle Apo Airy Powder Matte xua tan nỗi lo lộ vân môi của bạn gái, giữ môi luôn ẩm mượt và căng mọng.

Airy Powder Matte với chất son lì bột mịn, không nặng môi.

BST Miracle Apo gồm 6 gam màu son do An Phương và Chole Nguyễn gợi ý. Bộ 3 cây son của cô nàng An Phương cá tính, năng động mang tone cam. Nude nâu cam (Tea) không quá kén da; chất son mềm mịn, lướt nhẹ trên môi nhưng vẫn giữ được màu sắc xinh xắn. Nude cam đào (Sweetener) làm nổi bật làn da châu Á với sắc son nude cam pha chút hồng đào; ẩn chứa nét nữ tính, ngọt ngào, thích hợp cho những nàng yêu sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Cam đỏ gạch (26) tạo nên sự cuốn hút mọi nơi mọi lúc.

Trong khi đó, cô nàng nữ tính Chloe Nguyễn lại lựa chọn những gam màu đỏ, hồng. Màu đỏ hồng (In Love) dịu nhẹ, tôn vẻ trẻ trung, tươi tắn, kết cấu son satin mịn giúp đôi môi luôn căng mọng. Đỏ nâu cam (First Date) không quá trầm mặc cũng không quá chói loá, thích hợp với nàng da ngăm lẫn da sáng màu, mang lại vẻ kiêu kỳ và tăng điểm thần thái. Nude hồng (The One) phù hợp với mọi tông da, có thể sử dụng hằng ngày.

Bảng màu phong phú của BTS Miracle Apo 2019.

Bên cạnh 6 sắc màu thời thượng, vào ngày 31/12, thương hiệu cũng sẽ giới thiệu màu son thứ 7 - Miracle Apo Rose Gold Topper. Đây là thỏi son tâm huyết của 2 cô bạn An Phương và Chloe Nguyễn, giúp bạn gái tạo điểm nhấn và nổi bật trong mùa lễ hội này.

Thỏi son sử dụng những hạt nhũ Pearl Pigment hoà quyện cùng vitamin E và màng phim dưỡng ẩm Moist Shield giúp lưu giữ độ ẩm, chống oxy hóa và bảo vệ môi khỏi tác hại từ tia cực tím.