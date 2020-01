Bạn gái Brooklyn tập hot yoga giữ eo thon

Nicola Peltz mang quốc tịch Mỹ nhưng thừa hưởng nhiều nét đẹp lai giữa Nga, Do Thái, Đức và Anh. Chiều cao 166 cm cùng vóc dáng nhỏ nhắn cũng là lợi thế giúp bạn gái Brooklyn được tiếp xúc với nghệ thuật khá sớm. Nicola đã góp mặt trong 11 phim điện ảnh, 3 tác phẩm truyền hình và 2 MV ca nhạc: 7 Things do Miley Cyrus thể hiện và It's You của Zayn Malik.