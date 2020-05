Ái nữ Minh 'Nhựa' nhanh lấy lại dáng sau sinh

Kiêng tắm gội, hơ than và chườm túi muối nóng... là những cách được cho là giúp chị em tránh bị lạnh, thải độc, giảm mỡ bụng sau sinh, theo kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên, y học hiện đại lại đưa nhiều quan điểm khác như: Sản phụ sau sinh cần chú ý giữ vệ sinh (tắm nước ấm và lau khô người ngay sau khi tắm gội), giữ ấm cơ thể bằng cách mặc ấm, nằm trong phòng kín gió, sử dụng máy sưởi... thay cho nằm than vì than cháy tạo ra khí CO và CO2 không tốt cho cơ thể. Nếu các bà mẹ chườm nóng, quấn nóng thì thực hiện từ 6 tuần sau sinh trở đi chứ không nên nôn nóng áp dụng sớm. Bởi 6 tuần sau sinh, các cơ quan sinh dục mới trở về bình thường. Sản phụ chườm nóng, nịt quế, thảo dược nóng sớm sẽ làm tử cung không co lại được, có thể gây băng huyết hay còn gọi là băng huyết sau sinh.