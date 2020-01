Adele ngực xệ, da nhăn sau giảm 19 kg 0 Ăn kiêng nghiêm ngặt kết hợp tập luyện 60 phút mỗi ngày giúp Adele giảm gần 20 kg chỉ sau nửa năm, tuy nhiên cô không tránh khỏi 'tác dụng phụ' của giảm cân cấp tốc.

Adele được bắt gặp đang thư giãn ở đảo Anguilla, thuộc vùng biển Caribbean cùng ca sĩ Harry Styles hôm 4/1. Hình ảnh cho thấy vóc dáng của "Họa mi nước Anh" thon gọn hơn hẳn so với trước đây.

Adele sau khi giảm 19 kg.

Xuất hiện với dáng vẻ tươi tắn, thoải mái nhưng gương mặt nữ ca sĩ cũng hiện rõ nhiều nếp nhăn quanh vùng mắt, khóe miệng. Chiếc váy màu xanh navy với phần cổ khoét sâu còn làm lộ rõ xương quai xanh và vòng một kém săn chắc của Adele. Điều này cho thấy sau khi giảm được gần 20 kg, cơ thể cô không tránh khỏi những tác động tiêu cực của việc xuống cân quá nhanh.

Trước đó, Adele đã áp dụng chế độ ăn kiêng có tên The Sirtfood Diet với nguyên tắc chính là cắt giảm đường, tinh bột. Cô chủ yếu tiêu thụ các món chế biến từ thực vật như táo, cải xoăn, kiều mạch, trà xanh... Song song với chế độ ăn, Adele còn tích cực tập luyện theo hướng dẫn của PT. Một buổi tập kéo dài 60 phút của "Họa mi nước Anh" thường xen kẽ các bài tập cardio, tạ, pilates. Từ một người ghét tập gym, giọng ca Someone like you dần thích nghi với lối sinh hoạt mới: "Ngày xưa tôi hay khóc, còn bây giờ, tôi chỉ đổ mồ hôi", Adele thú nhận.

Adele tự hào với vóc dáng mới và đang tận hưởng cuộc sống độc thân.

Giảm kích thước vòng một và mất độ đàn hồi da là 2 tình trạng phổ biến sau khi giảm cân. Vùng ngực bao gồm mỡ tự thân, các cơ và mô liên kết với nhau nên khi cơ thể giảm mỡ đồng nghĩa vòng một cũng nhỏ lại. Để cải thiện tình trạng này, cần chú trọng bổ sung các bài tập tăng size vòng một như chống đẩy, bài tập mở rộng cơ ngực... trong quá trình tập luyện. Mặc áo lót chuyên dụng, ăn nhiều chất béo lành mạnh và chăm massage vòng một cũng góp phần hạn chế tình trạng giảm size ngực sau giảm cân.

Da nhăn nheo, da chảy xệ cũng rất dễ gặp ở người béo phì hoặc phụ nữ mang thai. Khi tăng cân, làn da bắt buộc phải giãn nở theo kích thước của cơ thể. Ở phụ nữ mang thai, thời gian tăng cân không quá dài nên sau khi sinh, da có thể co lại và chỉ gặp phải tình trạng nứt, rạn. Tuy nhiên, ở người béo phì, thời gian tăng cân, thừa cân thường kéo dài trong nhiều năm khiến da bị kéo căng trong thời gian dài, mất đi độ đàn hồi vốn có, dẫn đến tình trạng da bị chảy, nhão sau khi giảm cân. Nhiều người béo phì sau giảm cân đã phải chọn phương án cắt bỏ da thừa, để loại bỏ bớt diện tích da mất đàn hồi trên cơ thể. Tuy nhiên, chi phí cắt bỏ da chảy xệ không hề rẻ nên bạn có thể cải thiện bằng cách uống nhiều nước trong ngày, tích cực áp dụng các bài massage da mặt, cơ thể đồng thời kiên trì với chế độ ăn uống khoa học.

Duk Sun