Á hậu Phương Nga bật mí cách duy trì dáng đẹp, da xinh

Nước thanh lọc và hỗ trợ giảm cân Cleanse Wonder được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ và phân phối bởi công ty H&H - chuỗi mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và spa. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 00876/2016/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 12/5/2016.

Cleanse Wonder đang có chương trình ưu đãi mua 3 tặng 1 đồng thời miễn phí ship toàn quốc đến hết ngày 15/1/2020. Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại Fanpage facebook.com/nuocgiamcancleasewonder/

Website mua hàng: www.chuoimyphamhh.com

Hotline: 1800 6818