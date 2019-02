Á hậu Hong Kong tiết lộ bí quyết giữ nhan sắc hơn 30 năm không thay đổi

Vẻ đẹp đậm chất điện ảnh giúp Ngô Uyển Phương lọt vào mắt xanh của đài TVB. Cô nhanh chóng được ký hợp đồng và góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như "The Price of Growing Up", "Nhân hải lục bì thư"...