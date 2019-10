8 thực phẩm đẩy nhanh quá trình lão hóa 0 Ăn nhiều khoai tây chiên, bánh mì trắng hay thức ăn nhanh có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm cho bạn trông già hơn.

1. Khoai tây chiên

Khoai tây chiên trong dầu ở nhiệt độ cao giải phóng các tế bào gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào cho da

2. Bánh mì trắng

Bánh mì trắng chứa nhiều tinh bột, kết hợp với protein, làm tăng sự hình thành AGEs. AGEs làm các sợi elastin đứt gãy và phá hủy collagen khiến làn da nhanh chóng chảy xệ, chùng nhão, xuất hiện rãnh nhăn

3. Đường trắng

Đường cũng góp phần vào sự hình thành AGEs, gây tổn thương collagen, khiến da mất đi độ săn chắc. Đường còn gây ra nhiều vấn đề da không mong muốn như mụn trứng cá, mẩn đỏ, dị ứng...

4. Bơ thực vật

Một nghiên cứu của tạp chí Journal of the American College of Nutrition năm 2011 cho thấy rằng người ăn nhiều bơ thực vật có làn da nhăn hơn những người không ăn. Theo nghiên cứu, bơ thực vật có khả năng làm rối loạn sự ô xy hóa dẫn đến thay đổi và biến động trong cơ thể, khiến làn da dần mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên khô ráp, sần sùi và từ đó những nếp nhăn bắt đầu hình thành.

5. Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh không tốt cho bạn không chỉ ở chỗ khiến bạn béo phì, tăng nguy cơ bệnh tim mà còn làm cho cơ thể bạn già nhanh hơn. Đó là bởi vì nhóm đồ ăn này chứa chất béo trans - chất béo chuyển vị không có nhiều trong thực phẩm tự nhiên.

6. Sữa và các chế phẩm từ sữa

Đối với một số người, sữa và các chế phẩm từ sữa có thể gây tăng tiết bã nhờn, khiến da nhanh lên mụn, bị viêm nhiễm cũng như tăng cường thúc đẩy những yếu tố gây lão hóa da.

7. Rượu/bia

Rượu/bia làm mất đi lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể. Đây là chất chống oxy hóa rất cần thiết cho quá trình tái tạo và thay đổi tế bào.

8. Bánh ngọt

Bánh ngọt chứa hàm lượng đường cao, có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu và góp phần làm cho cơ thể bị lão hóa nhanh hơn.