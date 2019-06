8 sao Hollywood từng bị chê béo nhưng bỏ ngoài tai

Năm 2008, Amber Tamblyn được hãng Warner Bros mời vào vai nữ chính trong phim hài The Sisterhood of the Traveling Pants và yêu cầu cô giảm cân để phù hợp với nhân vật. Đề nghị đó từng ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Amber. Hiện nữ diễn viên là một trong những ngôi sao tích cực ủng hộ phong trào #TimesUp, nhằm tạo môi trường làm việc an toàn và công bằng cho nữ giới.