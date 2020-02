7 quy tắc giúp Rebel Wilson ngày càng thon gọn 0 Từ một người quen ăn uống thả phanh bất cứ thứ gì mình thích, nữ diễn viên người Australia - Rebel Wilson dần nói không với đồ ngọt, ưu tiên rau củ tươi và các loại hạt.

Rebel Wilson được nhiều khán giả "nhớ mặt" qua các vai diễn hài hước trong Pitch Perfect 2, Bridesmaids, How to be single, The Hustle... Ngoài lối diễn tự nhiên, thân hình mũm mĩm của Rebel cũng góp phần không nhỏ giúp nhân vật của cô trở nên hài hước, tạo dấu ấn. Bản thân Rebel Wilson cũng chưa bao giờ quá tự ti về cân nặng của mình, cô thú nhận chính thân hình quá khổ đã giúp cô được nhận những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp.

Gần đây, khi xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2020 và tiệc hậu Oscar, Rebel khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vóc dáng gọn gàng hơn hẳn so với trước đây cùng diện mạo tươi tắn, rạng rỡ.

Rebel Wilson dự Osca 2020.

Dù không áp lực về vấn đề cân nặng, song Rebel buộc phải tuân thủ chế độ ăn uống, tập luyện khoa học để bảo vệ sức khỏe. Cô bắt đầu hành trình giảm cân từ năm 2016 và đến nay đã giảm được gần 20 kg, vòng eo thon gọn rõ rệt. Để thay đổi bản thân, Rebel đã áp dụng 7 quy tắc sau.

Tập Circuit

Circuit là phương pháp tập luyện kết hợp nhiều động tác với cường độ cao tạo thành một vòng nhằm xây dựng sức mạnh và độ bền cơ bắp. Các động tác phổ biến khi tập circuit là squat, nhảy dây, nâng tạ, plank...

Tập cardio 7 ngày một tuần

Rebel tập luyện với sự hướng dẫn của huấn luyện viên Jono Castano Acero - người khích lệ cô tập cardio tất cả các ngày trong tuần. Mỗi buổi của Rebel kéo dài khoảng 60 phút, sau đó là các bài tập kéo giãn cơ bắp.

Kiêng đồ ngọt, đồ ăn vặt

Rebel tự gọi năm 2020 là năm dành cho sức khỏe: "Đối với tôi, năm 2020 sẽ được gọi là năm của sức khỏe. Vì vậy tôi sẽ chăm mặc đồ thể thao, ra ngoài chạy bộ, uống nhiều nước và cố gắng tránh xa đồ ngọt, đồ ăn vặt dù nó có vẻ hơi khó khăn sau mỗi dịp nghỉ lễ".

Rebel rất tích cực vận động, tham gia các chuyến leo núi, đi bộ đường dài.

Nhảy múa

Quá trình ghi hình cho phim nhạc kịch Cats, Rebel giảm được gần 4 kg sau 4 ngày nhờ thường xuyên nhảy múa và làm việc trong môi trường lúc nào cũng có nhiệt độ khoảng 37 độ C.

Ngừng tính calo

Rebel cho biết cô đã ngừng việc kiểm soát calo nạp và tiêu thụ của cơ thể. Thay vào đó, cô tập trung vào tỷ lệ chất xơ mỗi bữa. Tối thiểu 35g chất xơ là điều nên làm để đạt hiệu quả giảm cân. Tiêu thụ nhiều nhóm thực phẩm này còn giúp nhanh no bụng, hạn chế thèm ăn và ổn định mức đường huyết.

Du lịch kết hợp tập luyện

Gần đây, Rebel đã có chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày kèm chăm sóc sức khỏe, tập thể dục tại một retreat ở Malibu. Trong 4 ngày này, Rebel không chỉ khám phá thiên nhiên nơi đây mà còn được học cách thay đổi lối sống của mình sao cho lành mạnh, khoa học hơn. "Tôi đã giảm gần 4 kg nhờ leo núi đường dài và cảm ơn các bạn nhân viên đã massage cho tôi mỗi ngày. Cảm giác thật tuyệt", Rebel chia sẻ.

Rebel chưa bao giờ quá tự ti về cân nặng của mình và chính thân hình quá khổ đã giúp cô được nhận những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp.

Tự tin

Rebel gần như chưa bao giờ thấy áp lực hay tự ti về vóc dáng quá khổ của mình. Cô quan niệm độc đáo và khác biệt là những điều tốt và không chạy theo chuẩn mực về sắc đẹp của số đông.

Các chuyên gia sức khỏe cũng cho rằng việc tự tin, yêu thương cơ thể góp phần lớn vào thành công giảm cân. Ngược lại, khi cơ thể càng căng thẳng, mức cortisol trong cơ thể càng cao, dễ làm cơ thể tích mỡ nhiều hơn.