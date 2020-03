7 lý do làm tóc nhanh bết và cách khắc phục

Ngoài các lý do kể trên, tóc bết dầu còn có thể gặp phải do kiểu tóc. Ví dụ, khả năng tóc bết dầu ở người có mái tóc thẳng có thể sẽ cao hơn so với tóc xoăn vì dầu thừa có xu hướng đổ xuống ngọn tóc thẳng dễ hơn so với tóc lượn sóng.

Bên cạnh đó một số vấn đề sức khỏe như mất cân bằng nội tiết tố, viêm da… cũng có thể là nguyên nhân khiến da đầu tiết nhiều dầu hơn. Trường hợp này bạn nên thăm khám và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ.