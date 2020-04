7 dấu hiệu cho thấy bạn ăn quá ngọt

Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt cũng làm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể. Vitamin C mà cơ thể dùng để chống lại cảm cúm có cấu trúc tương đương glucose, thay vì tìm kiếm và kết nối với vitamin C, hệ miễn dịch lại sử dụng glucose khiến việc chống lại bệnh tật không còn hiệu quả. Hãy cắt giảm dần lượng đồ ngọt và khi có nguy cơ cảm cúm hãy tăng cường trái cây tươi, rau xanh giàu vitamin C, E để bảo vệ sức khỏe.