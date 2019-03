6 thỏi son giá vừa túi tiền cho chị em tự thưởng ngày 8/3

Artist Lip Blush của thương hiệu Make Up For Ever có thiết kế nhỏ gọn, màu vỏ tương ứng với màu son. Thành phần son chứa nhiều loại tinh dầu nên khá mềm mượt, không gây khô môi, dễ tán đều.

Giá bán tham khảo: 550.000 đồng