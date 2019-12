6 công thức nước ép giữ da sáng, dáng xinh

Cam và dứa đều là nguồn vitamin C dồi dào giúp chống lại các gốc tự do, nhờ đó ngăn ngừa sự lão hóa. Vitamin C còn đóng vai trò quan trọng đối với quá trình sản sinh collagen và giúp tăng cường chuyển hóa năng lượng.