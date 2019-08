5 sản phẩm chuyên gia da liễu khuyên phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30 nên dùng 0 Vitamin C và peptide là hai thành phần có vai trò quan trọng trong việc sản xuất, tái tạo collagen giúp da săn chắc, mịn màng.

Kể từ khi bước qua tuổi 20, chu trình tái tạo tế bào da ở người đã suy giảm về cả tốc độ lẫn chất lượng so với thời gian trước đó. Con người không thể chống lại quy luật lão hóa của tự nhiên nhưng hoàn toàn có thể làm chậm quá trình đó thông qua thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống cũng như cách chăm sóc da hàng ngày.

Chuyên gia thẩm mỹ Joshua Ross và bác sĩ da liễu Audrey Kunin đã chia sẻ trên Byrdie các sản phẩm mà họ khẳng định có khả năng giúp ngừa lão hóa, hạn chế việc hình thành nếp nhăn.

Kem chống nắng

Tia UV là một trong những nguyên nhân khiến da nhanh lão hóa.

"Chúng ta đều biết ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân khiến da lão hóa và việc ngăn ngừa tác hại của nó kể từ khi bước qua tuổi 20 là rất quan trọng. Phần lớn, tác hại của tia UV sẽ bắt đầu xuất hiện rõ trên da khi bạn bước sang tuổi 30 vì vậy hãy đi trước nó một bước bằng một loại kem chống nắng phù hợp với đặc tính da", Joshua Ross khẳng định.

Serum vitamin C

Chuyên gia thẩm mỹ nhấn mạnh: "Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ sẽ trung hòa các gốc tự do và làm sáng da". Vitamin C đóng vai trò quan trọng để tổng hợp collagen từ đó giúp da luôn căng mịn, không có vết nhăn, nếp chân chim. Nhóm vitamin này cũng góp phần ức chế melanin từ đó giúp da trắng sáng, hạn chế thâm, nám. Ngoài việc thoa serum hàng ngày bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin C như cam, cà chua, kiwi...

Peptide

Mỹ phẩm chứa peptide sẽ hỗ trợ quá trình sản sinh, tái tạo collagen.

Đây là một dạng chuỗi ngắn của acid amin cấu thành nên protein. Các protein phổ biến trong da là collagen, elastin và keratin - 3 nguyên tố quyết định đến việc da có mềm mại, săn chắc hay không. Bác sĩ da liễu Audrey Kunin khẳng định peptide chính là điểm khởi đầu, hỗ trợ công đoạn sản xuất collagen vì vậy sử dụng các loại kem dưỡng da, dưỡng mắt chứa thành phần này sẽ giúp ích cho làn da.

Tẩy da chết

Loại bỏ da chết là cách để ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông đồng thời loại bỏ phần da thô ráp, xỉn màu hiệu quả. Bác sĩ Kunin thường khuyên khách hàng sử dụng các miếng pad chứa thành phần tẩy da chết nhờ ưu điểm tiện lợi và có độ lành tính cao. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một sản phẩm thích hợp dựa trên đặc tính da, khả năng tài chính...

Kem dưỡng ẩm ban đêm

Bổ sung đủ độ ẩm cho da sẽ giúp quá trình tái tạo tế bào diễn ra suôn sẻ.

"Ngay từ độ tuổi 20 bạn đã cần tăng cường độ ẩm trong quy trình chăm sóc da vì chúng có xu hướng khô hơn. Tôi thường khuyên khách hàng thêm một bước thoa kem làm mềm da vào buổi tối để cấp ẩm, giữ cho da được mềm mại, dễ dàng hơn trong việc tái tạo", Joshua Ross phân tích.

Duk Sun